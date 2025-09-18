Lewin Díaz a la puerta de hacer historia en la KBO

El cañonero Lewin Díaz está a las puertas de hacer historia en la Liga Profesional Coreana de Béisbol (KBO, por sus siglas en inglés).

Díaz, quien suma 47 jonrones como inicialista de los Samsung Lions, amenaza con romper la marca histórica de cuadrangulares para jugadores extranjeros en el béisbol coreano, establecida por su compatriota Yamaico Navarro en 2015 con 48.

El santiaguero, de 28 años, vive una temporada digna de "Jugador Más Valioso": además de comandar la KBO en vuelacercas, lidera en carreras remolcadas con 139, amenazando la marca histórica de Park Byung-ho que remolcó 146 en el 2015 y tiene .300 de promedio de bateo.

La barrera de los 50

El jonronero dominicano ha disputado los 134 partidos de su equipo y, en los 10 encuentros restantes de la serie regular, busca convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de la liga en superar la barrera de los 50 cuadrangulares.

De lograrlo, sería el primer extranjero en una lista que incluye a los coreanos Lee Seung-yeop (54 en 1999 y 56 en 2003), Shim Jeong-soo (53 en 2003) y Park Byung-ho (52 en 2014 y 53 en 2015).

México le abrió puertas

Tras jugar en el invierno dominicano con las Estrellas Orientales en la campaña 2023-24, Díaz participó en 75 partidos con los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos de México, donde dejó una línea ofensiva de .375/.452/.647, con 19 jonrones y 77 impulsadas en 75 juegos.

Ese desempeño en la Liga Mexicana de Béisbol despertó el interés de Samsung, que pagó 100 mil dólares por sus servicios.

Desde entonces, el zurdo de poder se ha convertido en uno de los extranjeros de mayor impacto en una liga considerada la tercera más importante del béisbol veraniego, solo detrás de la NPB de Japón y las Grandes Ligas de Estados Unidos.

No podía fallar

Díaz, firmado al profesionalismo en 2013 por 1.4 millones de dólares, cargaba la etiqueta de prospecto que no podía fallar, pero en las Grandes Ligas se limitó a una línea de .181/.227/.340 con 13 cuadrangulares y 27 remolques en 112 partidos durante tres temporadas con los Marlins de Miami.