Manny Machado responde con batazos oportunos para los Padres de San Diego

Manny Machado, jugador de los Padres de San Diego, durante un partido. ( FUENTE EXTERNA )

Manny Machado no atraviesa su mejor mes con el madero, pero aun en medio de la irregularidad ha encontrado la manera de ser decisivo para los Padres de San Diego.

El antesalista dominicano conectó este miércoles un grand slam frente a los Mets de Nueva York, el número 14 de su carrera, que resultó determinante en la victoria 7-4 de su equipo en el Citi Field.

En septiembre, Machado apenas batea para .214 con 12 imparables en 56 turnos, sin embargo, acumula 13 carreras empujadas, reflejo de un aporte enfocado en producir en situaciones de presión.

La conexión de cuatro esquinas del miércoles fue su jonrón número 26 de la temporada y le permitió llegar a 92 impulsadas, ubicándose entre los mejores 20 de la Liga Nacional en ese renglón.

Los registros muestran la dualidad de su presente: aunque su OPS en septiembre se mantiene en .754, lejos de su línea habitual de .809 en la temporada, Machado sigue encontrando la manera de marcar diferencia con corredores en posición de anotar.

En lo que va del mes ha recibido 11 bases por bolas, evidencia de la disciplina con la que encara los turnos.

Su rendimiento general en 2025 se sostiene en un promedio de .279, con 163 hits, 26 cuadrangulares y 53 dobles en 584 turnos oficiales. Los números revelan que ante lanzadores derechos está más consistente (.290 AVG, .801 OPS), mientras que contra zurdos su producción desciende (.252 AVG).

Valor en la recta final

El batazo del miércoles llegó en un escenario de máxima tensión: bases llenas, juego igualado y un pitcheo colgado en plena zona. Machado descargó su poder hacia el jardín central-izquierdo, reafirmando su condición de bateador oportuno con las bases congestionadas. De hecho, en su carrera batea .359 en esas circunstancias, con un slugging de .739.

Con el triunfo, los Padres se afianzan en la lucha por la postemporada y aumentan su ventaja sobre los Diamondbacks en la carrera por los comodines. A la vez, mantienen viva la batalla divisional frente a los Dodgers, a solo dos juegos de distancia.

Machado, consciente de lo que queda en el calendario, resumió la situación con pragmatismo: "Cada juego a par'.