Chandler Simpson mantiene su bate encendido y Rays blanquean a los Azulejos

Chandler Simpson volvió a ser el motor ofensivo de los Rays al conectar su segundo partido seguido de tres hits, incluido un sencillo de dos carreras en el segundo episodio, y Tampa Bay derrotó el jueves 3-0 a los Azulejos de Toronto para dividir su serie de cuatro juegos.

El novato, que ahora batea para .301, también sumó su 54º intento de robo, aunque fue atrapado por 12ª ocasión en la temporada. Brandon Lowe siguió su batazo decisivo con un sencillo remolcador en ese mismo inning, y Carson Williams amplió la ventaja en la sexta entrada con su cuarto cuadrangular.

En el montículo, Shane Baz (10-12) lanzó cinco entradas en blanco con apenas dos hits permitidos y cuatro ponches, antes de que cuatro relevistas completaran la novena blanqueada del año para Tampa Bay.

Los Rays forzaron a Chris Bassitt (11-9) a largos turnos que elevaron su conteo de lanzamientos a 89 en apenas cuatro entradas y un tercio. El derecho de Toronto permitió las tres carreras y ocho imparables.

Toronto, que venía de una racha de seis victorias, sufrió su segunda derrota seguida y mantiene en tres su número mágico para asegurar un puesto de comodín en la Liga Americana.

Los latinos:

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1 y el venezolano Andrés Giménez de 2-0.