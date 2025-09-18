Clayton Kershaw anuncia su retiro luego de la temporada 2025

Cuando firmó su contrato para disputar su 18.ª temporada en las Grandes Ligas, Clayton Kershaw dejó claro que su meta era retirarse con el uniforme de los Dodgers.

El zurdo había contemplado la posibilidad del retiro, sobre todo después de perder gran parte de la campaña anterior por una lesión, pero deseaba cerrar su carrera en sus propios términos. Y en ese plan solo cabía un equipo.

"A veces no aprecio lo suficiente lo que significa pasar toda una trayectoria en una sola organización", confesó Kershaw. "Es algo especial y no quiero perder de vista ese valor. Permanecer aquí el tiempo que sea, hasta el final, siempre ha sido un objetivo para mí".

Tras una temporada de renacer competitivo, los Dodgers confirmaron que Kershaw pondrá punto final a su carrera al concluir la campaña 2025. Su última apertura de serie regular será en el estadio que lo vio crecer, frente a los Giants, el rival al que más veces se ha enfrentado.

A los 37 años, Kershaw dejará una huella imborrable como uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Acumula dos títulos de Serie Mundial, tres premios Cy Young y el MVP de la Liga Nacional en 2014, además del Premio Roberto Clemente que recibió en 2012.

Con una efectividad vitalicia de 2.54, figura entre los mejores de todos los tiempos. Este año llegó a los 3,000 ponches, convirtiéndose en apenas el cuarto zurdo en lograrlo, y recibió su undécima convocatoria al Juego de Estrellas, esta vez como "Leyenda del Comisionado".

Aun manteniendo en reserva sus planes, Kershaw se mantuvo como pilar de la rotación angelina, con récord de 10-2 y 3.53 de efectividad en sus primeras 20 aperturas. Más allá del papel que desempeñe en la postemporada, su aporte ha sido clave para que Los Ángeles defienda su corona de campeón.

Una larga carrera

Después de 18 años en las Mayores, el as de los Dodgers se despide del béisbol para dedicar más tiempo a su esposa, Ellen, a sus cuatro hijos y al nuevo integrante de la familia que viene en camino.

De todos sus logros, quizás el mayor sea despedirse con el equipo que lo firmó, lo desarrolló y lo convirtió en un referente de su era.