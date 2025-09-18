José Ramírez pega su jonrón 29 y se acerca a la marca 30-30 en barrida de Cleveland

José Ramírez continúa su cierre de temporada en gran forma. El antesalista dominicano disparó su jonrón número 29, un batazo de dos carreras en la séptima entrada que rompió el empate, y los Guardianes de Cleveland vencieron este jueves 3-1 a los Tigres de Detroit para completar una barrida de tres juegos.

Con este cuadrangular, Ramírez se coloca a solo un vuelacercas de la prestigiosa marca 30-30 (30 jonrones y 30 bases robadas), mientras Cleveland extendió a siete su racha de victorias y se puso a tres juegos y medio de los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana, cuando resta poco más de una semana en el calendario regular.

El dominicano Jhonkensy Noel también aportó poder con un jonrón solitario que igualó el marcador en la cuarta entrada.

Tanner Bibee (11-11) trabajó seis capítulos de una carrera con ocho ponches para quedarse con el triunfo, mientras que Troy Melton (3-2) cargó con la derrota tras permitir el batazo decisivo de Ramírez.

Detroit, que llegó a tener una ventaja de 11 juegos y medio en la división, atraviesa un momento crítico con seis derrotas en sus últimos siete encuentros y 15 en sus últimos 22.

Los latinos:

Por los Guardianes, Ramírez terminó de 5-2 con una anotada y dos producidas; Noel de 4-2 con una anotada y una impulsada; y Ángel Martínez de 3-1. El venezolano Gabriel Arias se fue de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 2-1 y el dominicano Wenceel Pérez de 4-1.