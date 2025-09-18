Juan Soto llega a 100 remolcadas y Mets amplían ventaja en la lucha por el comodín

Juan Soto alcanzó las 100 carreras impulsadas por tercera campaña consecutiva y los Mets de Nueva York fortalecieron su posición en la carrera por el último comodín de la Liga Nacional al vencer el jueves 6-1 a los Padres de San Diego.

Soto rompió un empate en la tercera entrada con un rodado productor ante su compatriota Randy Vásquez (5-7), mientras que Pete Alonso siguió encendido con un cuadrangular por cuarto partido al hilo. Brandon Nimmo también la desapareció, castigando al relevista dominicano Wandy Peralta con un batazo de 389 pies .

El novato Jonah Tong (2-2) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas de calidad, en las que solo permitió una carrera no merecida y cuatro hits, con ocho ponches.

Después del elevado de sacrificio del venezolano Luis Arráez en el tercer episodio, retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó, cinco por la vía del ponche.

Con este triunfo, los Mets ganaron su primera serie desde inicios de septiembre —cuando superaron a los Tigres de Detroit—, y ahora lideran a los Diamondbacks de Arizona por dos juegos en la puja por el tercer comodín, además de acercarse a cuatro de los propios Padres, dueños del segundo pase.

Los latinos:

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor se fue de 3-1 con dos anotadas, mientras Soto concluyó de 4-2 con una empujada.

Por San Diego, los dominicanos Fernando Tatis Jr. bateó de 4-2 con una anotada, Manny Machado de 4-1 y Ramón Laureano de 4-0. Arráez terminó de 3-1 con la única remolcada de los Padres.