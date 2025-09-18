Juan Soto llega a 100 remolcadas y se une a un exclusivo club en MLB

Juan Soto tiene el porcentaje de embasarse en .394 este año. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto llegó a 100 carreras remolcadas en la campaña durante el triunfo 6-1 de los Mets de Nueva York sobre los Padres de San Diego en el Citi Field de Queens este jueves e inscribió su nombre en un exclusivo club de MLB.

El dominicano combina en esta temporada 40 o más jonrones, 30 o más bases robadas, al menos 100 impulsadas y más de 100 bases por bolas, una línea de producción que solo habían alcanzado Barry Bonds y Jeff Bagwell.

Bonds logró la proeza en 1996, cuando disparó 42 cuadrangulares, robó 40 almohadillas, empujó 129 carreras y negoció 151 boletos, y la repitió en 1997 con 40 jonrones, 101 remolques, 37 robos y 145 transferencias.

Bagwell hizo lo propio en 1997 (43 HR, 31 BR, 135 CE, 127 BB) y volvió a firmarla en 1999 (42 HR, 30 BR, 126 CE, 149 BB). Nadie más había reunido esa mezcla de poder, velocidad, producción y disciplina en el plato, hasta ahora.

La hazaña de Soto tiene un brillo especial en el contexto de su primera campaña con los Mets, tras firmar un contrato de 765 millones de dólares por cinco años, el más lucrativo en la historia del negocio.

"Juanjo" ha respondido con creces a las expectativas que acompañaron su llegada a Nueva York.

A sus 26 años, el jardinero de Santo Domingo ha mostrado una ofensiva sin fisuras: combina la paciencia que lo caracteriza en el plato, una capacidad de contacto que rara vez se ve en bateadores de su poder y un instinto agresivo en las bases que lo coloca en un terreno casi inédito para los sluggers de su generación.

En una era en la que los jonrones abundan, pero el robo de bases exige lectura y coraje, Soto ha conseguido que ambas virtudes convivan en el mismo cuerpo, una rareza que explica por qué los Mets se mantienen en la pelea por la postemporada y por qué su nombre ya figura en las discusiones de Jugador Más Valioso.

============22 CIFRA 1 (19328561)============

44

Carreras ha empujado Juan Soto luego de la pausa del Juego de Estrellas del mes de julio.