Luis Castillo brilla en la lomita y mantiene a Seattle en la cima del oeste
Tiró seis entradas de tres hits para que los Marineros empataran con Houston en el primer puesto del oeste de la Liga Americana
El dominicano Luis Castillo ofreció una de sus mejores presentaciones de la campaña, trabajando seis entradas de tres imparables sin permitir carreras, para guiar el triunfo de los Marineros de Seattle 2-0 sobre los Reales de Kansas City la noche del jueves.
Con su victoria número 10 (10-8), Castillo sostuvo a Seattle en la pelea por la cima de la División Oeste de la Liga Americana, donde vuelve a compartir el liderato con los Astros de Houston antes de un crucial enfrentamiento de tres juegos que arranca este viernes.
El respaldo ofensivo llegó gracias a los batazos oportunos de Jorge Polanco, también dominicano, y J.P. Crawford, quienes impulsaron las únicas dos carreras del encuentro. El jardinero Víctor Robles añadió una anotada para los Marineros.
En el relevo, el venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier se encargaron de un episodio cada uno, mientras el mexicano Andrés Muñoz resolvió una novena entrada de alto voltaje, dejando a dos corredores en las bases y ponchando a Adam Frazier con tres lanzamientos para asegurar su 36º salvamento.
El abridor Stephen Kolek (5-6) cargó con la derrota pese a una sólida labor de ocho entradas, en las que toleró dos carreras —solo una limpia—.
Los latinos:
- Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez bateó de 3-1 y Maikel García 4-0.
- Por los Marineros, los dominicanos Jorge Polanco 4-1 1 CE; Victor Robles con una anotada y Julio Rodríguez se fue en blanco en cuatro turnos.