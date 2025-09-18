Sandy Alcántara logra su décimo triunfo del año

Sandy Alcántara enseñó su mejor forma y los Marlins de Miami aprovecharon el bate caliente para completar una barrida de tres juegos en Coors Field, al vencer el jueves 9-7 a los Rockies de Colorado.

El derecho dominicano alcanzó su décimo triunfo del año con una labor de seis entradas y dos tercios, en las que ponchó a ocho y permitió tres carreras.

Alcántara, ganador del Cy Young en 2022, sigue dejando atrás un inicio complicado: en sus últimas 11 aperturas exhibe marca de 6-3 y efectividad de 3.18, después de comenzar la campaña con registro de 4-9 y promedio de 7.14 en 19 salidas.

La ofensiva de Miami volvió a mostrarse implacable, acumulando 34 hits en toda la serie.

Liam Hicks fue la figura de la noche al remolcar cuatro carreras, igualando su mejor marca, y disparar su sexto cuadrangular del año. Los dominicanos Otto López y Heriberto Hernández se unieron a la fiesta con sendos jonrones para respaldar el pitcheo de su compatriota.

Los Marlins, que han ganado siete de sus últimos ocho compromisos, se mantienen a seis juegos de los Mets de Nueva York que ocupan el último comodín de la Liga Nacional.

Colorado intentó reaccionar con un noveno episodio de cuatro carreras, pero se quedó corto. Con la carrera del empate en el plato, Calvin Faucher obligó a Jordan Beck a rodar por el cuadro para asegurar su 14º salvamento.

En la causa perdida, el novato Blaine Crim conectó dos cuadrangulares —su primer juego multi jonrón en Grandes Ligas— mientras que Mickey Moniak extendió a cuatro su racha de partidos con cuadrangular tras sacudir uno de dos carreras en el noveno.

El abridor Tanner Gordon (6-7) cargó con la derrota al tolerar cuatro carreras, tres de ellas limpias, en seis entradas de trabajo para unos Rockies que atraviesan un momento gris: han perdido cinco en fila, 11 de los últimos 12 y 22 de sus más recientes 26.

Los latinos:

Por los Marlins , Agustín Ramírez bateó de 5-2 con dos anotadas ; Hernández de 1-1 con una anotada y dos producidas; y López de 5-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Javier Sanoja se fue de 4-1.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-1 y el cubano Yanquiel Fernández de 3-2 con dos anotadas y una impulsada.