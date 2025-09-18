Sin pacto laboral a menos de un mes del inicio de la Lidom

Los clubes no pueden informar de fichajes de jugadores del sistema de las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

A menos de cuatro semanas para que se cante ¡play ball! en México, Venezuela y la República Dominicana se desconoce la lista de fatiga extrema ni equipo alguno de estos circuitos ha anunciado la contratación de peloteros vinculados a la Major League Baseball (MLB).

La expiración y no renovación del Acuerdo Invernal de Trabajo o Winter League Agreement (WLA), el reglamento que rige la relación entre las ligas invernales y MLB, mantiene en un limbo la participación de peloteros nativos o extranjeros en las plantillas de organizaciones del Gran Circo para la venidera campaña.

México arranca su torneo el 14 de octubre, Dominicana y Venezuela el 15 y Puerto Rico el seis de noviembre. Fuentes consultadas por Diario Libre explicaron que los clubes pueden acordar con esos peloteros relacionados a la MLB, pero ni se pueden anunciar ni hay garantía de que vayan a jugar si no se logra un acuerdo.

“El WLA no ha sido objeto de renovación en razón de la ausencia de un acuerdo entre la MLB y su sindicato de peloteros. La participación de los jugadores de la MLB dependerá de los equipos a que pertenece cada pelotero y sus acuerdos con cada uno de nuestros equipos”, explicó una fuente.

Las negociaciones están en curso. Los clubes solo han informado de fichajes de ligas independientes, como la mexicana y otras no afiliadas a la MLB. El acuerdo último se firmó en septiembre de 2021.

“Antes de que llegue el 15 de octubre se supone que debe haber un acuerdo. Los jugadores de ligas menores pueden ir a practicar en los campamentos, pero para jugar no hay autorización”, indicó un ejecutivo.

Gilbert Gómez; campeón con Brooklyn Cyclones

Gilbert Gómez y Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, se convirtieron en los campeones de la South Atlantic League por primera vez desde que pertenecen a esta liga y por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

Fue una campaña exitosa para Gómez, quien dirigió a los Cyclones en una de las mejores temporadas en la historia del equipo. Luego de ganar 72 partidos durante la temporada regular, récord de la franquicia, salieron victoriosos con la corona de la División Norte en la primera mitad de la campaña, la plantilla dirigida por Gómez completó una postemporada perfecta con récord de 4-0, al barrer tanto a Greensboro como a Hub City para llevarse la corona.

En el 2025, el dominicano fue nombrado como manager para el "Breakout Game" durante la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, enfrentando a su homólogo y asistente en el Licey, Héctor Borg.

El joven capataz azul, fue designado como asistente del manager Albert Pujols para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Además, ejerció las funciones de coach de bateo y de la tercera base con la selección dominicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gómez estará en su quinta campaña con los 24 veces campeones nacionales con quienes ha desempeñado roles desde coach de control de calidad, hasta convertirse en el capataz y conducir a los Tigres al campeonato en la temporada 2023-24 y dos Series Finales consecutivas.