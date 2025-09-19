Video | Soto conecta su jonrón 42 y alcanza las 103 carreras remolcadas

Los Mets de Nueva York vencieron con marcador 12-6 a los Nacionales de Washington en partido celebrado el viernes por la noche en el Citi Field de la ciudad de Nueva York.

Juan Soto se fue para la calle y empujó tres carreras para comandar la ofensiva del conjunto de Queens. La victoria correspondió a Brooks Raley (2-0) en labor de relevo y Andrew Alvarez (1-1) cargó con la derrota.

El jardinero dominicano despachó su cuadrangular número 42 de la temporada, un jonrón de tres carreras hacia el jardín central que coronó un rally de seis carreras en la cuarta entrada.

Con ese batazo, Soto también llegó a 103 carreras remolcadas (RBIs), acercándose a su mejor marca personal en una temporada (109).

Un exclusivo club

Este año ha sido uno de los más productivos de su carrera, destacando tanto por poder como por consistencia, con su empujada número 100 de la campaña se unió a Barry Bonds y Jeff Bagwell.

Soto, Bonds y Bagwell son los únicos peloteros en la historia que han conectado 40 cuadrangulares, empujado 100, recibido 100 base por bolas y robado 30 bases en una misma campaña.

Además de Soto, los Mets contaron con contribuciones clave de otros jugadores en un partido de ofensiva notable.