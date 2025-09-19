Rossó llega renovado y listo para aportar al bullpen aguilucho

Ramón Rossó, uno de los lanzadores veteranos con que contará el bullpen de las Águilas Cibaeñas, se alista para aportar profundidad y experiencia al relevo aguilucho en el campeonato de béisbol profesional otoño-invernal, previsto para comenzar el 15 de octubre próximo.

"Estoy temprano en los entrenamientos para ponerme en condiciones óptimas, hacer un buen trabajo este año y ayudar al equipo a ganar. Esa es la meta", precisó Rossó, quien agota su novena campaña en el béisbol profesional.

El espigado lanzador de 29 años, nativo de Santo Domingo, se mostró muy optimista en el Early Camp del conjunto aguilucho, que a partir del lunes tendrá el campamento de entrenamientos abierto con todos sus jugadores.

"Estuve dos años recuperándome, pero ya estoy de regreso con mi brazo totalmente saludable y dispuesto a cumplir cualquier rol que me asignen", adelantó el lanzador, que estará por quinto año con el uniforme amarillo.

Lanzó en México

Rossó, que ha lanzado con tres equipos llamados Águilas, inició el verano en la liga mexicana con los Rieleros de Aguascalientes y luego fue transferido a El Águila de Veracruz, donde se combinó para lanzar en 19 partidos como relevista, con una sola apertura.

El veterano lanzador, que ha superado lesiones en su hombro de lanzar, comenzó a mostrar destellos en la liga veraniega azteca, donde tuvo marca de 1-2, trabajando en 18 episodios.

"No fue una temporada regular, pero lo importante es que mi brazo está sano, fuerte, no he sentido ninguna molestia y estoy listo para ayudar a las Águilas", aseguró.

Ciertamente, el año pasado solo pudo lanzar en un partido, siendo cedido por las Águilas a su homóloga venezolana, las Águilas del Zulia, donde se fue sin decisión en tres juegos de la ronda regular. Tiró en once episodios, permitió ocho hits, cinco bases por bolas y ponchó a 13 bateadores, dejando efectividad de 2.25.