Los Dodgers alcanzarán el hito de 4 millones de fanáticos por primera vez en la historia del club

El Dodger Stadium ha sido el parque de béisbol que más público ha acogido desde 2013. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez en la historia de la franquicia, y un año después de ganar la Serie Mundial, los Dodgers alcanzarán los 4 millones de espectadores esta temporada.

Los Dodgers han liderado las Grandes Ligas en asistencia cada año desde 2013, la primera temporada completa bajo el grupo propietario de Guggenheim, presidido por Mark Walter. En comunicados de prensa, los Dodgers señalan regularmente que el equipo tiene "la mayor asistencia acumulada de aficionados en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol".

Sin embargo, la barrera de los 4 millones ha sido un hito difícil de alcanzar. Lon Rosen, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de los Dodgers, anunció que el equipo superaría oficialmente los 4 millones de entradas vendidas el domingo, en el último partido de la temporada regular.

"Estamos orgullosos del logro", declaró Rosen.

Ningún equipo de las Grandes Ligas ha alcanzado los 4 millones desde los Mets de Nueva York y los Yankees en 2008, la última temporada del Shea Stadium y el antiguo Yankee Stadium, respectivamente. Los Yankees también vendieron 4 millones en la temporada 2005-07. Los únicos otros equipos que lo lograron: los Toronto Blue Jays (1991-93) y los Colorado Rockies (1993).

Ningún equipo, aparte de los Dodgers, puede alcanzar los 4 millones de entradas. Los Mets, los Yankees y los Rockies se mudaron a estadios más pequeños; los Blue Jays redujeron el suyo.

Un equipo que alcanza los 4 millones debe promediar 49,383 entradas vendidas por partido. Los Arizona Diamondbacks juegan en el estadio con la segunda mayor capacidad de las Grandes Ligas: 48,330. El promedio de los Dodgers al entrar al juego del jueves: 49,589.

Los Dodgers vendieron 3.97 millones de entradas en 2019, tras dos participaciones consecutivas en la Serie Mundial, y 3.94 millones el año pasado. No han vendido menos de 3.7 millones bajo la propiedad de Guggenheim, aparte de las dos temporadas con restricciones de asistencia debido a la pandemia.

"Somos una franquicia muy exitosa, y lo atribuyo todo a los jugadores", dijo Rosen. "Tenemos jugadores increíbles. Tenemos jugadores muy populares".

Ya lo hicieron, pero...

Técnicamente, los Dodgers vendieron 4 millones de entradas en 1982, según declaró Barry Stockhamer, exvicepresidente de marketing de los Dodgers, a The Times en 2010. Bajo las reglas de la Liga Nacional en ese momento, los equipos debían anunciar cuántos aficionados asistieron, no cuántas entradas se vendieron. La asistencia de los Dodgers ese año se reportó en 3.6 millones.

El dominio de los Dodgers en el campo bajo la dirección de Walter y sus socios —dos títulos de la Serie Mundial, cuatro apariciones en la Serie Mundial y 13 participaciones consecutivas en los playoffs— ha ido acompañado de un dominio en el aspecto comercial.

En esencia, en un momento en que los ingresos por cable y satélite están colapsando, los Dodgers pueden financiar la nómina de sus jugadores con los ingresos por entradas o con los ingresos de la televisión local. La nómina de los Dodgers es de aproximadamente $340 millones esta temporada.

Los ingresos

El contrato de SportsNet LA de los Dodgers con Charter Communications, la empresa matriz de Spectrum, paga un promedio de US$334 millones por temporada. Sin embargo, el contrato comenzó en 2014 y se extiende hasta 2038, con un pago anual que aumenta cada año, hasta superar los 500 millones de dólares al final del acuerdo, según personas familiarizadas con el acuerdo, pero que no están autorizadas a revelar sus términos.

Los Dodgers generaron 4,29 millones de dólares en ingresos por entradas la temporada pasada por cada partido en casa durante la temporada regular, según un documento interno de la liga, publicado inicialmente por Sportico y confirmado por The Times. Esto ascendió a 343,2 millones de dólares por 80 partidos en casa la temporada pasada, con un precio promedio de entrada de unos 80 dólares.

Mientras los Dodgers compiten con los Padres de San Diego por el título de la División Oeste de la Liga Nacional, el contrato de los Dodgers con SportsNet LA agrava la disparidad financiera. Los Padres han vendido entradas agotadas en 66 de 75 partidos en casa esta temporada y han vendido más entradas que cualquier otro equipo, aparte de los Dodgers y los Yankees. Sin embargo, los Padres han recortado la nómina en los últimos dos años, tras la quiebra y posterior implosión de la empresa matriz de lo que entonces se llamaba Bally Sports.

En agosto, los Padres informaron a sus abonados que el aumento promedio de precio para 2026 sería del 7%, la quinta temporada consecutiva con un aumento, según el San Diego Union-Tribune. Los Padres aumentaron los precios un promedio del 20% para la temporada 2022 y del 18% para la temporada 2023, informó el Union-Tribune.

Rosen se negó a revelar cuánto habían aumentado los Dodgers el precio de los abonos para 2026, aunque varios aficionados informaron a The Times que sus asientos habían aumentado en torno al 20%. Rosen afirmó que las renovaciones de los Dodgers "van por buen camino".

Los Dodgers aún tienen cuentas por pagar, además de la nómina de los jugadores: un sólido personal tanto en operaciones de béisbol como comerciales, operaciones y mantenimiento del Dodger Stadium, operaciones de ligas menores, reparto de ingresos y más de 100 millones de dólares en impuestos de lujo, entre otras.

También generan ingresos de otras maneras, además de las entradas y SportsNet LA, como los ingresos por transmisiones nacionales, la venta de mercancía nacional y local, los patrocinios corporativos, el estacionamiento y las concesiones del estadio.