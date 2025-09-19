Alex Cora: "Tenemos que jugar mejor béisbol"

Boston, EE.UU. – El manager Alex Cora admitió con claridad lo que muchos piensan en Boston: los Medias Rojas deben levantar su nivel si quieren asegurarse un lugar en la postemporada.

Tras una derrota 5-3 ante los Athletics, Boston perdió la serie de tres juegos, lo que permitió que los Guardians se les acercaran peligrosamente en la lucha por el comodín de la Liga Americana. ESPNdeportes.com

"Controlamos nuestro propio destino", dijo Cora. "Tenemos que jugar mejor béisbol. Eso es todo. Hubo señales hoy, pero aún no lo hemos logrado." ESPNdeportes.com

Boston ha caído en cinco de sus últimos siete partidos, una mala racha que complica lo que parecía una carrera prometedora para sobrepasar a los Yankees en la pelea por la ventaja de local. ESPNdeportes.com

El dirigente, que ya sabe lo que es remontar en la recta final —recordó su experiencia con los Red Sox en 2021—, pidió calma dentro del vestuario. Pero también urgió que los jugadores dejen de hablar de octubre, de playoffs, y lo demuestren en el terreno. "Están pasando muchas cosas y tenemos que jugar mejor", agregó Cora. ESPNdeportes.com

El calendario no perdona: los Red Sox marchan ahora rumbo a Tampa Bay para una serie de tres juegos, luego continuarán en Toronto, y cerrarán la campaña regular en casa contra Detroit. Un cierre exigente para definir qué parte del destino les corresponde conducir.