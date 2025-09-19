×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Verlander no descarta lanzar en 2026

El veterano derecho de los Giants confía en prolongar su brillante carrera pese a los 43 años

    Expandir imagen
    Verlander no descarta lanzar en 2026
    Justin Verlander (FUENTE EXTERNA)

    Justin Verlander no tiene planes de bajarse del montículo. El tres veces ganador del Cy Young, que cumplirá 43 años en febrero y atraviesa su vigésima primera temporada en las Grandes Ligas, expresó su deseo de lanzar también en 2026, siempre que algún equipo le ofrezca la oportunidad.

    El as de los San Francisco Giants ha demostrado que aún le queda combustible. Después de un inicio complicado –con foja de 0-8 en sus primeras 16 aperturas–, Verlander encontró su mejor forma en las últimas semanas.

    Ha mejorado

    En sus cinco salidas más recientes apenas ha permitido tres carreras en 31 entradas, para una efectividad de 0.87, y desde su primera victoria el 23 de julio exhibe marca de 3-2 y promedio de carreras limpias de 2.17, lo que redujo su efectividad general a 3.75.

    "Al principio me preguntaba qué estaba haciendo mal", admitió Verlander, quien hizo ajustes en el bullpen para recuperar su comando y velocidad. "Encontré un par de cosas y empecé a sentirme mejor".

    RELACIONADAS
    • Aunque sabe que alcanzar las 300 victorias luce poco probable, el derecho insiste en que su prioridad no son los números personales sino ayudar a los Giants a avanzar a la postemporada.

    "Mientras siga siendo competitivo y disfrute el juego, seguiré lanzando", afirmó.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.