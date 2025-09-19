Verlander no descarta lanzar en 2026

Justin Verlander no tiene planes de bajarse del montículo. El tres veces ganador del Cy Young, que cumplirá 43 años en febrero y atraviesa su vigésima primera temporada en las Grandes Ligas, expresó su deseo de lanzar también en 2026, siempre que algún equipo le ofrezca la oportunidad.

El as de los San Francisco Giants ha demostrado que aún le queda combustible. Después de un inicio complicado –con foja de 0-8 en sus primeras 16 aperturas–, Verlander encontró su mejor forma en las últimas semanas.

Ha mejorado

En sus cinco salidas más recientes apenas ha permitido tres carreras en 31 entradas, para una efectividad de 0.87, y desde su primera victoria el 23 de julio exhibe marca de 3-2 y promedio de carreras limpias de 2.17, lo que redujo su efectividad general a 3.75.

"Al principio me preguntaba qué estaba haciendo mal", admitió Verlander, quien hizo ajustes en el bullpen para recuperar su comando y velocidad. "Encontré un par de cosas y empecé a sentirme mejor".

Aunque sabe que alcanzar las 300 victorias luce poco probable, el derecho insiste en que su prioridad no son los números personales sino ayudar a los Giants a avanzar a la postemporada.

"Mientras siga siendo competitivo y disfrute el juego, seguiré lanzando", afirmó.