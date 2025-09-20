José Ramírez logra el 30-30 por tercera ocasión en su carrera

José Ramírez, celebra al momento de llegar al home plate tras conectar un jonrón durante la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

El tercera base dominicano José Ramírez completó otra hazaña más en su exitoso paso por las Grandes Ligas, al pegar esta tarde el jonrón que le faltaba para redondear por tercera ocasión en su carrera el denominado "30-30", en la victoria 6-0 de Cleveland sobre Minnesota.

El club al que pertenecen los jugadores que han podido dar 30 jonrones y al mismo tiempo se han robado 30 bases en la misma campaña, tiene a Ramírez una vez más entre sus miembros.

Ramírez conectó un jonrón solitario en la primera entrada contra el abridor de los Twins, Joe Ryan, su número 30 de la temporada. Esto lo convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con tres temporadas de 30-30.

José Ramírez - Cleveland Guardians (30)

pic.twitter.com/dGKUYpQlom — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) September 20, 2025

El oriundo de Baní es también el segundo bateador ambidextro y segunda tercera base en la historia de la MLB con tres temporadas de 30-30, uniéndose al extoletero de los Mets, Howard Johnson, en ambas categorías.

Además de Ramírez y Johnson, solo el dominicano Alfonso Soriano (cuatro veces), Bobby Bonds (cinco) y Barry Bonds (cinco) tienen más de dos temporadas de 30-30.

Este ya ha sido un fin de semana histórico para Ramírez, quien robó su base número 40 de la temporada el viernes por la noche.

Sumado a su temporada de 41 robos el año pasado, esto lo convirtió en el cuarto jugador en la historia de la franquicia con al menos dos temporadas de 40 robos, uniéndose a Kenny Lofton (seis veces), Omar Vizquel (dos veces) y Brett Butler (dos veces) en ese exclusivo club.

Otros clubes exclusivos

Además, solo Ramírez, Bobby Bonds (cuatro veces), Barry Bonds (dos veces) y Soriano (dos veces) tienen al menos más de una estación con 30 jonrones y 40 bases robadas.

Y con 31 dobles en la campaña, Ramírez se une a Barry Bonds (tres veces) y Soriano (cuatro veces) como los únicos jugadores con tres temporadas con 30-30-30 (en jonrones, dobles y bases robadas).

Slade Cecconi abrió por los Guardianes y lanzó siente de entradas de apenas dos hits sin anotaciones, y tras Kolby Allard tiró los otros dos innings restantes, y así asegurar la victoria de Cleveland que se acerca a uun juego de los Astros de Houston por el último wild card de la Liga Americana.

Por Cleveland, José Ramírez terminó de 4-1, 1 CA, 1 CE. Ángel Martínez de 3-0, 1 BB.

Por Minnesota, no hubo actuación dominicana.