Juan Soto llega a 35 bases robadas; Peña pega grand slam; Raleigh da el 57, récord de Seattle

Jeremy Peña al momento de conectar su grand slam contra los Marineros de Seattle. ( FUENTE EXTERNA )

El campocorto dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón con bases llenas, impulsando así las únicas vueltas de su equipo en la derrota de Houston 6-4 ante Seattle. Peña pegó su estacazo en la parte baja del séptimo episodio para buscando recortar la ventaja de los Marineros.

Jeremy Peña - Houston Astros (17)

El receptor de Seattle Cal Raleigh pegó el cuadrangular 57 de la temporada y se convirtió así en el nuevo rey de los jonrones en la franquicia, en cuando a bambinazos conectados en una temporada.

Raleigh se abalanzó sobre un sinker 0-2 de Framber Valdez en la tercera entrada que se alejaba del plato en la parte superior de la zona, enviándolo a volar 399 pies hacia el campo opuesto y hacia el bullpen local.

El lanzador dominicano Framber Valdez tiró 4.2 entradas y, permitió seis hits, cinco vueltas, dio cuatro boletos abanicó a cuatro, terminando cargando con la derrota.

Por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-1, 2 CA, 1 BB. Jorge Polanco consiguió 30 dobles por cuarta vez en su carrera. Terminó de 5-2, 1 CE.

Por Houston, Peña de 4-2, 4 CE, 1 CA. Yainer Díaz de 4-2, 1 CA:

Dodgers 7, Gigantes 5

A pesar de que los Gigantes de San Francisco empezaron ganando 4-0 en el mismo primer episodio, los Dodgers de Los Ángeles remontaron fabricando siete carreras, entre las que estuvo el jonrón número 51 de Shohei Ohtani.

Rafael Devers pegó su jonrón número 32 de la campaña en séptimo inning, con el que acercó a los Gigantes 7-5, marcador que terminó siendo el final del partido.

Rafael Devers - San Francisco Giants (32)

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 3-1, 1 CE, 1 BB.

Por los Gigantes, Devers terminó de 5-1, 1 CA, 1 CE. Willy Adames 3-1, 1 CA, 2 BB.

Nacionales 5, Mets 3

Los Nacionales de Washington sorprendieron a los Mets de Nueva York 5-3 en 11 entradas el sábado, gracias a un inusual jonrón dentro del parque del novato Daylen Lile. La derrota asestó un duro golpe a las esperanzas de los Mets de llegar a la postemporada, pero mantienen un juego de ventaja sobre los Rojos de Cincinnati por el último puesto del Wild Card.

Juan Soto conectó un sencillo al prado central en el noveno episodio que empujó a José Siri para empatar las acciones a tres vueltas. Sin embargo, el relevista Tyler Rogers permitió dos carreras de los Nationals, una de ellas el jonrón dentro de parque de Daylen Lile.

En el partido, Soto se robó su base número 35 de la campaña. Terminó el partido de 5-2, 1 CE (104). Starling Marte de 5-1, 1 CA. Ronny Mauricio 1-0.

Por Washington, Nasim Nuñez se fue de 4-0.

Kansas City 2, Toronto 1

Noah Cameron estuvo excelente para Kansas City, lanzando 6.2 entradas, permitió solo una carrera y tres hits, dio dos bases por bolas y ponchó a cinco, en la que fue su tercera apertura de calidad consecutiva. La ofensiva de los Royals consiguió todas las carreras que necesitaban en un solo giro: jonrones consecutivos de Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino en la cuarta entrada.

Por los Reales, el cerrador dominicano Carlos Estévez lanzó el noveno tolerando solo un hit para llevarse su rescate 41 de la campaña, líder absoluto de todas las Grandes Ligas.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. concluyó de 4-1.

San Diego 7, White Sox 3

Jackson Merrill arrancó el juego temprano para San Diego, conectando un jonrón solitario en la parte alta de la segunda entrada. Anotaría tres veces en total en el juego, y los Padres se afirmaron en el segundo puesto del comodín de la Liga Nacional.

Fernando Tatis Jr. de 5-1, 2 CA. Manny Machado terminó de 5-1, 1 CA, 1 CE (93).

Por White Sox, no hubo actuación dominicana.

Cleveland 8, Minnesota 0 (segundo partido)

El zurdo Logan Allen estuvo sobresaliente en la apertura, lanzando 8.0 entradas en blanco, permitiendo solo cuatro hits y una base por bolas, y ponchando a 7 bateadores. Su dominio mantuvo a los Twins desequilibrados durante las entradas intermedias.

Steven Kwan lideró la ofensiva con un hit de dos carreras impulsadas en la quinta entrada y luego añadió otra en la octava, terminando con 4 carreras impulsadas en la noche. Gabriel Arias contribuyó con un doble de dos carreras.

Por los Guardianes, José Ramírez se fue de 3-1, 1 CA, 1 BB. Ángel Martínez 1-0. Johnkensy Noel jugó defensa en el jardín derecho y no agotó turnos al bate.

Por Minnesota, no hubo participaciones dominicanas.

Arizona 4, Filadelfia 3

Zac Gallen ponchó nueve en siete entradas, y apesar de permitir tres carreras, Arizona fabricó cuatro vueltas para quedarse con el triunfo.

Con la derrota de los Mets, Arizona se coloca a dos juegos y medio del último cupo a la postemporada de la Liga Nacional, ocupado por los Mets.

Por Arizona, Ketel Marte se fue de 5-1, 1 CE. Geraldo Perdomo de 3-1, 1 CA, 1 BB.

Por Filadelfia, no hubo actuaciones de dominicanos.

Boston 6, Tampa Bay 3

Por los Rays, Junior Caminero se fue de 3-0, 1 BB.