El Early Camp de las Estrellas Orientales sigue tomando forma en el estadio Tetelo Vargas, donde este viernes los lanzadores Enny Romero y Jhan Mariñez compartieron impresiones con Luis Morales y Osvaldo Rodríguez Suncar, miembros del equipo de prensa del club, en medio de una jornada marcada por el entusiasmo y el trabajo temprano.

Romero y Mariñez, ambos con experiencia en las Grandes Ligas, llegan a la organización verde después de vestir la camiseta de las Águilas Cibaeñas en la pasada temporada, donde estuvieron bajo la gerencia de Ángel Ovalles.

La relación previa con el ejecutivo agrega un matiz interesante a su llegada, ya que Ovalles asume ahora las funciones de gerente general de las Estrellas, con la misión de llevar al equipo a un nuevo campeonato en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Durante las conversaciones con Morales y Rodríguez Suncar, los dos lanzadores expresaron su entusiasmo por sumarse a un proyecto que promete competitividad y estabilidad.

Romero, zurdo veterano, destacó la química que ya percibe en el camerino, mientras que Mariñez, relevista de vasta trayectoria, elogió la planificación del Early Camp y la oportunidad de trabajar de cerca con el staff de operaciones.

Una buena iniciativa

El Early Camp se ha convertido en un espacio clave para que los jugadores se preparen de manera anticipada, ajusten su mecánica y fortalezcan la cohesión del grupo antes del inicio oficial de los entrenamientos.

La presencia de piezas de experiencia como Romero y Mariñez refuerza el mensaje de compromiso que la gerencia encabezada por Ovalles quiere transmitir de cara a la temporada 2025-26.

Con el respaldo de su fanaticada y una estructura que combina juventud y veteranos, las Estrellas Orientales continúan sumando elementos de calidad en su camino hacia una campaña en la que las expectativas son tan altas como el talento reunido en San Pedro de Macorís.