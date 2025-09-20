Resumen: Clayton Kershaw se despide y los Dodgers clasifican a playoffs

En Los Ángeles, Clayton Kershaw fue homenajeado por los aficionados de los Dodgers en la última apertura en casa de su extraordinaria carrera.

El lanzador, dos veces campeón de la Serie Mundial y tres veces ganador del Premio Cy Young, permaneció en el montículo durante cuatro entradas y un tercio del triunfo de los Dodgers 6x3 ante los Gigantes de San Francisco.

El texano, de 37 años, concedió cuatro hits, dos carreras y cuatro bases por bolas y ponchó a seis bateadores visitantes.

Después de que Dave Roberts, mánager de los Dodgers, diera la señal de que la noche de Kershaw había terminado, los 53.000 espectadores se pusieron de pie y le brindaron más de tres minutos de aplausos.

Entre abrazos de sus compañeros, Kershaw se quitó la gorra para saludar a los aficionados mientras se dirigía al dugout.

Apenas un día antes, el lanzador anunció su retiro al término de esta temporada, su decimoctava en Las Mayores, todas ellas con la popular franquicia angelina.

"No puedo expresar con palabras lo especial que ha sido esta noche para mí", les agradeció Kershaw. "Lo único que puedo decir ahora es: 'Gracias chicos por tanto... Dieciocho años. No fue siempre un camino fácil, pero estuvieron conmigo".

Tras el homenaje, el japonés Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras que aseguró el triunfo de los Dodgers, que sellaron su boleto a los playoffs en los que pugnarán por un segundo título consecutivo.

Chisholm completa el 30-30

En otra actuación destacada del viernes, el bahameño Jazz Chisholm Jr. se convirtió en el tercer jugador de los Yankees que consigue al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en una campaña.

Chisholm Jr., de 27 años, alcanzó este hito con un cuadrangular en el séptimo inning de la derrota 4x2 frente a los Orioles de Baltimore.

Sus predecesores en el club 30/30 fueron el estadounidense Bobby Bonds (1975) y el dominicano Alfonso Soriano (2002 y 2003).

Filis 8, Diamondbacks 2

Alec Bohm remolcó tres carreras en su regreso de la lista de lesionados, Walker Buehler lanzó tres innings y dos tercios de relevo sin permitir carreras y los Filis de Filadelfia doblegaron el viernes 8-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Fue una derrota costosa para los D-backs, que cayeron a tres juegos detrás de los Mets de Nueva York en la puja por el último comodín de la Liga Nacional con apenas ocho encuentros restantes.

Los Filis han ganado 16 de sus últimos 21.

Los latinos

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1, Ketel Marte de 4-3 con una anotada y una producida. El venezolano Gabriel Moreno de 3-1.

Los Marineros toman el comando en el oeste

El venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadragésimo séptimo jonrón, otros tres bateadores de los Marineros se volaron la cerca, y Seattle blanqueó el viernes 4-0 a los Astros de Houston, para apoderarse del primer sitio de la División Oeste de la Liga Americana.

Bryan Woo lanzó cinco entradas con autoridad. Su salida abrupta no impidió que los Marineros (85-69) siguieran en una marcha ascendente, al sumar su 11ma victoria en 12 juegos para arrebatar el control de la división a los Astros, con ocho duelos restantes.

Los latinos

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-0. Los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 4-0, Robles de 3-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Suárez de 4-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0, Yainer Díaz de 3-0, Jesús Sánchez de 3-0. El boricua Carlos Correa de 4-1. El mexicano Isaac Paredes de 3-1. El venezolano José Altuve de 4-0.

Guardianes ganan el octva en línea

Bo Naylor rompió un empate en la octava entrada con su segundo sencillo de dos carreras del juego, y los Guardianes de Cleveland vencieron 6-2 a los Mellizos de Minnesota el viernes por la noche para su octava victoria consecutiva.

Los Guardianes (82-71) ganaron por 13ra vez en 14 juegos para acercarse a dos y medio juegos de los Tigres, que están en primer lugar en la División Central de la Liga Americana.

Cleveland venía de barrer en tres juegos a Detroit, que perdió 10-1 ante los Bravos que los visitaron el viernes, con tres juegos en Cleveland la próxima semana.

El dominicano José Ramírez conectó un doble con dos outs ante Cole Sands (4-6) en la octava y Kyle Manzardo recibió una base por bolas intencional.

Ramírez robó su base número 40 y Manzardo lo siguió con su segundo robo para preparar el escenario para Naylor, quien pegó un lanzamiento con cuenta completa al jardín derecho para una ventaja de 4-2.

Steven Kwan y el dominicano Ángel Martínez dispararon dobles productores con dos outs en la novena entrada ante Michael Tonkin para cerrar la pizarra.

Minnesota (66-87) ha perdido siete de diez ante los Guardianes esta temporada.

Los latinos

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con dos anotadas, Ángel Martínez de 5-1 con una impulsada y Jhonkensy Noel de 2-0; y los venezolano Gabriel Arias de 4-1, Brayan Rocchio de 4-0.

Por los Mellizos, el venezolano Johnny Pereda de 2-0.

Medias Rojas eliminan a Rays

El mexicano Jarren Durán conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, Garrett Crochet logró nueve ponches en seis innings y los Medias Rojas de Boston dejaron a los Rays de Tampa Bay oficialmente fuera de la postemporada, al vencerlos el viernes por 11-7.

Con la victoria, los Medias Rojas están empatados con Houston en la pugna por el segundo pasaje de comodín de la Liga Americana, un juego y medio por delante de Cleveland.

El 16º jonrón de Durán en la temporada les dio a los Medias Rojas una ventaja de 4-3. También conectó un sencillo durante una octava entrada de siete carreras.

Garret Crochet (17-5) permitió tres carreras y cuatro hits, además de regalar tres bases por bolas. Los Medias Rojas sacaron al abridor Drew Rasmussen después de tres innings. Garrett Cleavinger (1-6) permitió el jonrón de Duran.

Los latinos

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 6-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El venezolano Carlos Narváez de 5-0.

Por los Rays, el venezolano Pereira de 5-1 con una anotada y cuatro empujadas. El cubano Díaz de 4-3 con dos anotadas y una remolcada. El dominicano Christopher Morel de 1-0.

