Cal Raleigh bateó el jonrón 58 y Seattle barre a Houston

Cal Raleigh extiende la marca jonronera para un receptor y un ambidiestro cada vez que la saca. ( FUENTE EXTERNA )

Empatado con Houston en la cima del Oeste cuando arrancó la serie el viernes, Seattle se encargó de que los últimos tres partidos de la temporada regular aquí no fueran de festejo alguno, ganando cada encuentro y superando a su rival de Texas con marcador global de 17-7.

El domingo, los Marineros sellaron la barrida con una victoria 7-3, que contó con un doble empujador del encendido toletero venezolano Eugenio Suárez, el jonrón 58 de la campaña de Cal Raleigh y un bambinazo con bases llenas de J.P. Crawford, todo en el segundo episodio.

De esa manera, los Marineros salieron de la Ciudad Espacial con una ventaja de 3.0 juegos en la división – y esencialmente 4.0 al tener el desempate a su favor – cuando a ambos equipos les quedan seis compromisos en el calendario reglamentario.

"No pudimos haber pedido más en una serie de tres partidos", dijo Raleigh, quien sigue disputando el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana con Aaron Judge de los Yankees.

Del lado de Houston, la serie fue una pesadilla. Con la oportunidad de repetir la historia de hundir a Seattle aquí – como sucedió al final de la temporada pasada – los Astros fueron blanqueados en el primer partido del viernes.

Luego, anotaron todas sus carreras el sábado con un solo batazo, un grand slam del dominicano Jeremy Peña, y el domingo se encontraban abajo 7-0 antes de que toda su afición de más de 40,000 espectadores terminara de acomodarse en sus asientos.

Houston ya no controla su destino

Ahora, los Astros no sólo se encuentran con una tarea bien difícil en cuanto a remontar en la División Oeste, sino también que si la campaña concluyera ahora mismo, quedarían fuera de los playoffs, ya que están empatados con los Guardianes en el último Comodín de la Liga Americana – pero con Cleveland aventajándoles en el desempate.

Ha sido una caída estrepitosa para Houston, que llegó a tener ventaja de 7.0 juegos sobre Seattle en medio de la temporada. De los seis partidos restantes de los Astros, tres serán en West Sacramento contra los Atléticos los otros tres en Anaheim ante los Angelinos.

De parte de Seattle, ahora van a casa para medirse con los Rockies – el equipo con el peor récord de Grandes Ligas – y luego con los Dodgers.

Claro que los Marineros no quieren celebrar de más en este momento. Pero no se podía negar la satisfacción de hacer esto justo en el lugar donde tanto han sufrido en tiempos recientes.

Un tramo largo

Los Marineros han clasificado para los playoffs una sola vez desde el 2001, que fue en el 2022. Y ese año, fueron barridos en la Serie Divisional de la Liga Americana por los mismos Astros. Ahora tienen la oportunidad de no sólo celebrar una clasificación para los playoffs, sino también su primer título divisional desde aquel 2001. Y lo podrían hacer frente a su público en Seattle.