Toronto clasifica a los playoffs; Fernando Tatis Jr. llega a los 150 jonrones

Vladimir Guerrero Jr. regresa a los playoffs desde 2023. ( FUENTE EXTERNA )

El antesalista dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un doble remolcador de vueltas para ayudar así a que los Blue Jays de Toronto se clasificaran a la postemporada con una victoria 8-5 sobre los Reales de Kansas City.

"El trabajo no está terminado, tenemos que ganar la división", dijo Guerrero Jr. mientras navegaba en un mar de champaña, en medio de la celebración con sus compañeros de equipo.

Toronto mantiene una ventaja de dos juegos y medio sobre los Yankees en la división este de la Liga Americana, a falta de seis partidos para cerrar la temporada regular.

Los Blue Jays no ganan la división, desde 2015. Guerrero Jr. terminó de 5-2, 2 CE, 1 CA. Seranthony Domínguez se anotó el triunfo, 1.1 IP, 0H, 0CL, 2K.

Marlins 4, Texas 2

Las dos primeras carreras de Miami, fueron autoría de los criollos Otto López (doble remolcador), y Heriberto Hernández con sencillo empujador en la cuarta.

Agustín Ramírez también remolcó una con doble (33). Eurys Pérez lanzó 4.0 IP, 2 H, 0 CL, 1 BB, 9K, pero salió sin decisión. George Soriano salvó. Por Texas, Ezequiel Durán de 3-0.

Yankees 7, Baltimore 1

El receptor de los Orioles, Samuel Basallo, se fue de 4-1, 1 CA, 1 CE, su cuarto jonrón en MLB. Por los Yankees, el jardinero Jasson Domínguez de 4-1, el catcher Austin Wells de 2-0. b

Tatis Jr. alcanza los 150 jonrones

Fernando Tatis Jr. jonroneó en la victoria de San Diego 3-2 sobre los White Sox. Para Tatis Jr. fue el número 23 del año, y el 150 de su carrera.

En la lista de los dominicanos con más jonrones en MLB, ahora Tatis Jr. está a seis de Juan Encarnación. El jardinero criollo terminó de 5-2, 1 CA, 1 CE. Manny Machado terminó de 4-0. Ramón Laureano de 4-1. Por los White Sox, no hubo actuación dominicana.

San Francisco 3, Dodgers 1

Willy Adames tomó una base por bolas con bases llenas que trajo al plato a su compañero Drew Gilbert para que los Gigantes pasaran al frente 2-1 en el octavo. Rafael Devers de 3-1, 1 BB. Willy Adames de 3-1, 1 BB. Por los Dodgers, no hubo dominicanos.

Minnesota 6, Cleveland 2

Con la derrota, los Guardianes se bajan a medio juego por detrás de Houston por el último puesto de wild card de la Liga Americana.

Por Cleveland, José Ramírez de 4-1, Ángel Martínez de 3-0.