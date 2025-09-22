Cerca de 50 jugadores dicen presente en el inicio de prácticas de Águilas Cibaeñas

El gerente del equipo, Gian Guzmán, se dirige a los jugadores y ejecutivos de las Aguilas Cibaeñas presentes en el primer día de entrenamientos del conjunto. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas iniciaron sus entrenamientos este lunes en el estadio Cibao con la presencia de cerca de 50 jugadores, marcando un arranque concurrido y lleno de entusiasmo de cara a la temporada 2025-2026.

El grupo de peloteros, encabezado por el Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña pasada, Aderlin Rodríguez, mostró rostros de alegría y la firme convicción de que la meta es conquistar la corona número 23.

Los jugadores y técnicos se reunieron en la parte derecha del estadio para escuchar las palabras del gerente general, Gian Guzmán.

Tras dar la bienvenida, Guzmán exhortó a los jugadores a dar lo mejor de cada uno, fijando como objetivo la conquista del campeonato para las Águilas Cibaeñas.

Recordó que el éxito solo se alcanza con trabajo fuerte y constante, y les dio libertad para aportar desde cualquier rol: ya sea con un consejo, una sugerencia o cualquier otro aporte.

"Ustedes forman parte de un equipo de buenos jugadores y excelentes profesionales. Si cada uno da lo mejor, tendremos grandes resultados", expresó Guzmán.

Asimismo, tuvo palabras de aliento para los jugadores, destacando el liderazgo de Carlos Gómez, a quien calificó como alguien que habla el mismo idioma del grupo y que exigió buena actitud, integración y disciplina como fórmula para alcanzar el éxito.

Las palabras del capitán

El capitán Juan Lagares también se dirigió al grupo y dijo sentirse contento por el plantel reunido.

"Vamos todos a remar en una misma dirección y con un solo objetivo: ganar la corona 2025-2026", manifestó.

Por su parte, Junior Fermín explicó la rutina de ejercicios que se seguiría en este primer día de preparación, así como la organización de los grupos para la práctica de bateo.

Algunos de los presentes

Además de Aderlin Rodríguez, se presentaron Edward Florentino, primer pick de las Águilas en el Draft de Novatos; el receptor Webster Rivas; el inicialista Arturo Disla; Alberto Rodríguez; Ronny Rodríguez; Aneury Tavárez; Joseph Rosa; los lanzadores Huáscar Inoa, Rodrigo Benoit y los hermanos Juan y Moisés Díaz, entre otros.