Gigantes del Cibao inician sus entrenamientos con 45 jugadores

José Leger conversa con los jugadores presenter en el primer día de prácticas de los Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao dieron inicio hoy a sus entrenamientos con un total de 45 jugadores convocados, distribuidos en 15 jugadores de posición y 30 lanzadores, incluyendo varios invitados. El dirigente José Leger encabezó los trabajos desde el primer día, marcando el tono de compromiso y enfoque para la venidera temporada.

Infante con las palabras de bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la administradora del equipo, Yisell Infante, quien destacó la organización del campamento.

"Arrancamos con energía y una excelente asistencia, en nombre de nuestro presidente Alfredo Acebal Rizek, les ofrecemos la más cordial bienvenida, nuestra meta es brindar todas las condiciones para que el cuerpo técnico y los jugadores trabajen al máximo desde hoy." Dijo la ejecutiva.

Palabras del Gerente

El Gerente de Operaciones, Jaylon Pimentel, expresó su satisfacción por la masiva presencia en la jornada inaugural.

"Ver a tantos jugadores reportarse temprano habla del nivel de compromiso del grupo y de lo que aspiramos como organización."

El dirigente José Leger encabezó los trabajos

El dirigente José Leger agradeció especialmente el compromiso mostrado por los jugadores veteranos que sirven de ejemplo para los más jóvenes. También motivó a los invitados presentes a dar el máximo esfuerzo con el fin de ganarse una posición dentro del equipo. Finalmente, dirigió un mensaje de unión a todos los convocados.

"El objetivo es claro: trabajar fuerte desde ahora y mantenernos enfocados en conquistar el campeonato para nuestra fanaticada." Expresó el dirigente.