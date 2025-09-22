Grant Gavin y Norge Ruiz volverán a reforzar la rotación roja

Grant Gavin, uno de los héroes de la Serie Final 2024-25 ganada por los Leones del Escogido, y el cubano Norge Ruiz, estarán de regreso con el equipo rojo para la temporada 2025-26. Así lo anunció este lunes Carlos Peña del conjunto.

Gavin, de 30 años, se lució en la final frente a los Tigres del Licey, al colocar récord de 1-0, 1.00 de efectividad, 0.89 de WHIP en 9.0 episodios que incluyeron dos ponches y .161 de promedio de bateo permitido a la oposición.

"Su versatilidad y capacidad para ejecutar en juegos de presión lo convierten en un lanzador estratégico para nosotros. Es un brazo probado en los momentos grandes", indicó Peña.

Durante este verano, Gavin estuvo trabajando en la Liga Mexicana de Béisbol, con los Algodoneros de Unión Laguna. Su rendimiento fue de 4-3, con 4.11 de porcentaje de carreras limpias y 64 ponches en 70.0 innings, incluyendo 1.27 de WHIP.

Esta será la primera vez que Gavin iniciará en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, ya que en los últimos dos años lo hizo en la Liga Mexicana del Pacífico.

En los circuitos minoritarios de los Reales de Kansas City, Padres de San Diego y Rojos de Cincinnati, Gavin ha combinado marca de 25-17, 3.42 de porcentaje de carreras limpias, 1.26 de WHIP y 444 ponches en 387.0 entradas.

Ruiz, de 31 años, formó parte del Escogido en el Round Robin de la campaña pasada, colocando 4.35 de efectividad y ocho ponches en 10.1 capítulos. Estará en su cuarta campaña en el circuito criollo, ya que previamente jugó con las Águilas Cibaeñas (2016-17) y con las Estrellas Orientales (2020-21).

En aquel torneo con las Águilas, su desempeño fue de 2-1, 3.77 de porcentaje de carreras limpias y 11 ponches en 14.1 episodios.

En los Estados Unidos, Ruiz perteneció a la organización de los Atléticos de Oakland entre el 2017 y el 2023. Lanzó en las Grandes Ligas en el 2022, sobresaliendo sus 18 ponches en 19.0 capítulos.

"Norge es un lanzador con mucha experiencia, incluyendo su tiempo en las Grandes Ligas. Su desempeño en el Round Robin pasado nos confirma que es una pieza de impacto inmediato para nuestro equipo", explicó Peña.

El día inaugural

Los Leones iniciarán la defensa de su corona como visitantes en el estadio Quisqueya Juan Marichal el miércoles 15 de octubre, contra sus eternos rivales Tigres del Licey.