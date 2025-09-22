Toros reciben integraciones en segunda semana de entrenamientos

Momento del partidos interescuadra celebrado por los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Los entrenamientos de los Toros del Este siguen avanzando a buen ritmo y este lunes recibieron importantes integraciones de jugadores, justo en la fecha en que el club celebró su primer partido interescuadras.

Entre las más recientes integraciones están el zurdo José Manuel Fernández, el veterano infielder Ramón Torres, el receptor Onil Pérez, así como los relevistas Arodys Vizcaíno y Richelson Peña.

De igual forma se presentaron los lanzadores seleccionados en el pasado Draft de Novatos Marlon Nieves, derecho de los Dodgers, y el zurdo Johan Simón, de los Azulejos.

También dijeron presente el veterano zurdo Joely Rodríguez, el jardinero Ismael Alcántara, quienes se suman a otro nutrido grupo de jugadores que se integraron a finales de la semana pasada, entre ellos Yairo Muñoz, Ronald Guzmán, Jhon Núñez, Yoyner Fajardo, Jesús Martínez, Isaías Tejeda, así como los lanzadores Patricio Aquino, Javier Montero y Henry Henry, estos últimos dos en rol de invitados.

Un total de 66 jugadores, incluyendo los invitados a los entrenamientos, se encuentran en "El Corral" mientras el equipo sigue preparándose para el inicio de temporada 2025-26, el próximo 15 de octubre.

Calendario de pretemporada

La tropa taurina inició este lunes a jugar partidos interescuadras y a partir de la próxima semana arrancarará una serie de ocho partidos de pretemporada con Leones y Estrellas, que serán anunciados más adelante.