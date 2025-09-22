Ramírez, el azote ofensivo y líder subestimado, logra 30-30 con la mayor edad

En una encuesta entre más de 100 jugadores en los entrenamientos de marzo pasado, que publicó la MLB, José Ramírez quedó como el pelotero más subestimado. Ya en 2024 ocupó el mismo lugar, empatado con el cubano Yandy Díaz (Rays), y es probable que para 2026 también la gane.

Ramírez completó el sábado otra hazaña personal y ayudó a los Guardianes a mantener la opción de la remontada y llegar a playoffs, aunque no parece que le será suficiente como para que su desempeño le convierta en el tercer peraviense que suma un MVP tras Miguel Tejada y Vladimir Guerrero Sr. Esta vez, es tema de Cal Rileigh y Aaron Judge.

El antesalista de los Guardianes, que el miércoles cumplió los 32 años, se convirtió en el jugador de más edad que logra una campaña de al menos 30 cuadrangulares y 30 robos entre los 75 que forman parte del club, de acuerdo a Statmuse.

Con la proeza dejó atrás a Bobby Bonds, que tenía 32 años, seis meses y 15 días al finalizar la campaña de 1978, cuando logró su quinto 30-30. Ese año, Bonds estableció la marca de más ocasiones, una cantidad que le igualó su hijo Barry en 1997 y que comparten a la fecha.

Ramírez consiguió su tercera campaña sobre el prestigioso umbral con su vuelacercas 30 del curso, que fue el 285 de su carrera, con el que dejó atrás a Will Clark y se colocó a uno de igualar con Carlos Peña.

Cleveland entra a la última semana de competencia con opciones de asistir a la postemporada tanto como líder de la División Central como en la postemporada, un curso donde ha tenido que superar la suspensión de su cerrador (Emmanuel Clase) y un miembro de su rotación (Luis Ortiz) investigado por posible relación con las apuestas deportivas.

Bateo y velocidad

El banilejo conserva intacta una habilidad especial en su temporada 13 en la liga: contacto con poder con el madero a ambas manos y velocidad en las piernas que la utiliza como los bólidos que tienen una década menos que él en sus pasaportes. Esta zafra batea para .282, con slugging de .506 y un OPS de .865, a la vez que corre 6.3 veces por encima de la media de la liga de acuerdo con la estadística BsR de FanGraphs.

Lleva 80 carreras remolcadas y alcanzó las 100 por quinta vez en su carrera, un año donde ha superado la treintena de dobles por novena ocasión y en el que fue convocado por séptima vez al Juego de Estrellas.

Con sus 5´8 pies queda cinco pulgadas por debajo de la estatura media de la MLB (6´1), pero es un comprobado peligro en el plato y en las bases que no da señales de caducidad. En FanGraphs se gana 6.0 victorias sobre nivel reemplazo y en Baseball-Reference 5.6.

Lo consigue a la vez que su defensa sigue por encima del promedio. A la fecha ha salvado dos carreras con la defensa, lejos de su tope de ocho en 2021, pero líder en asistencias en la Liga Americana (225).