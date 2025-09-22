MLB oficializa la venta de los Tampa Bay Rays al desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski

Los Tampa Bay Rays han jugado esta temporada en el Steinbrenner Field de la misma ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

Los propietarios de equipos de Grandes Ligas aprobaron este lunes la venta de los Tampa Bay Devil Rays, en una votación unánime.

Con la venta de la franquicia a un grupo liderado por el desarrollador inmobiliario de Jacksonville, Patrick Zalupski, los Rays anunciaron que los presidentes del equipo, Matt Silverman y Brian Auld, dejaron sus cargos el miércoles pasado.

Se espera que la venta, valorada en 1,700 millones de dólares, se cierre en dos semanas.

Silverman, quien ha estado con los Rays durante más de dos décadas, permanecerá en el club como parte de un consejo asesor una vez que el nuevo grupo propietario tome el control del equipo.

Auld permanecerá con el equipo como asesor principal de la propiedad durante la transición posterior a la venta y después.

Todavía no se ha hecho ningún anuncio sobre el futuro del presidente de operaciones de béisbol, Erik Neander, ni de un pequeño grupo de subgerentes generales.

Neander reemplazó a Silverman como principal ejecutivo de operaciones de béisbol del club cuando este fue ascendido a presidente del equipo en 2017. Neander comenzó a trabajar en el club como becario en 2007.

Zalupski es el fundador y director ejecutivo de Dream Finders Homes. La empresa está valorada en US$ 3,400 millones y su patrimonio neto es de US$ 1,400 millones, según Forbes.

Valor de los Rays

A principios de este año, Forbes valoró a los Rays en US$ 1,350 millones, la segunda cifra más baja entre los 30 equipos de la MLB. La valoración de una franquicia no es lo mismo que el precio de venta, aunque es un buen indicador.

Los daños causados al Tropicana Field por el huracán Milton, han obligado a los Rays a jugar sus partidos como locales en el George M. Steinbrenner Field, sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York, esta temporada.

El Tropicana Field está en reparaciones y se espera que esté listo para la temporada 2026.