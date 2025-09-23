Así funciona el sistema de umpires robots "ABS" que se implementará en MLB a partir de 2026

En la próxima temporada, los umpires robots se implementará en las Grandes Ligas, luego de que el comité de competencia (compuesto por once personas), votara a favor del uso del Automated Ball/Strike System (ABS).

Considerado un punto intermedio entre los llamados "árbitros robot" que podrían cantar cada bola y strike y la larga tradición del error humano natural que viene con los árbitros humanos, el Sistema de Desafío ABS brinda a los equipos la oportunidad de solicitar una revisión rápida de algunas de las llamadas de bola y strike más importantes en un juego determinado.

El Sistema ABS Challenge funciona con una red privada 5G de Soluciones de Red Avanzadas de una importante proveedora de telefonía.





Si bien la MLB ha tenido varias versiones de revisión de repeticiones de video desde 2008, esta será la primera vez durante la temporada de campeonato en la máxima categoría del béisbol en que las decisiones del árbitro de home sobre bola-strike no serán infalibles.

Así funcionará el sistema

Con una tecnología llamada "Hawk-Eye" funcionando en segundo plano y monitoreando la ubicación exacta de cada lanzamiento, en relación a la zona del bateador, los jugadores pueden solicitar un desafío a una bola o un strike cantado que consideren que el árbitro tomó mal.

Cuando se cuestiona una decisión, la vista de Hawk-Eye se transmite a través de una red privada 5G de Soluciones de Red Avanzadas de T-Mobile y se muestra casi instantáneamente a los asistentes a través de la pantalla y a los espectadores en casa a través de la transmisión.

La decisión de bola-strike se confirma o se revoca, y el juego continúa tras una breve interrupción.