Juan Soto, a cuatro bases robadas del 40-40, Mets triunfan; De la Cruz de 3-3 con jonrón 21

A falta de cinco partidos en la temporada regular, a Juan Soto le faltan cuatro bases robadas para el 40-40. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets de Nueva York lograron su mayor remontada de la temporada al imponerse 9x7 sobre los Cachorros de Chicago luego de estar abajo por cinco carreras en la segunda entrada.

El jardinero dominicano Juan Soto se robó la base número 36 para él en la temporada, con lo que se coloca a cuatro de convertirse en el primer jugador en la historia de los Mets en conseguir una temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas.

Un jonrón de dos carreras del venezolano Francisco Álvarez en la octava entrada marcó la diferencia.

Álvarez, de 23 años, llega a diez jonrones y 30 carreras impulsadas en 72 partidos durante la temporada 2025.

Los Metropolitanos tienen una ventaja de un juego sobre los Rojos de Cincinnati en la lucha por el último cupo de clasificación en la Liga Nacional.

Por Nueva York, Juan Soto de 4-1, 1 CE, 1 BB. Starling Marte de 4-1, 1 CA. José Sirí jugó defensa en el center field y no agotó turnos al bate.

Por los Cubs, Carlos Santana de 1-1 con doble remolcador de dos vueltas.

Cleveland 5, Detroit 2

El antesalista criollo José Ramírez pegó un sencillo remolcador para ayudar a los Guardianes a mantener vivas sus aspiraciones para los playoffs.

Cleveland ascendió al primer puesto tras asegurar la serie de la temporada contra Detroit, lo que servirá como primer criterio de desempate si tienen récords idénticos después del Juego 162 este fin de semana.

Los Guardianes, que llegaban a Detroit a 15.5 juegos de la división al comienzo del partido el 9 de julio, barrieron a los Tigres en el Comerica Park del 16 al 18 de septiembre. Los Tigres tuvieron un comienzo fuerte gracias al as Tarik Skubal, quien mantuvo a los Guardianes sin anotaciones durante cinco entradas.

Por los Guardianes, José Ramírez se fue de 3-1, 1 CA, 1 CE, 1BB. Ángel Martínez se fue de 2-1, 1 CA. Jhonkensy Noel de 3-0.

Boston 4, Toronto 1

Los Medias Rojas de Boston logran mantenerse en uno de los dos últimos cupos de clasificación por la vía del comodín en la Liga Americana al derrotar 4x1 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Carlos Narváez impulsó dos carreras con un doble al jardín central en la parte alta de la sexta entrada.

Con un noveno inning sin hits y sin carreras, el cubano Aroldis Chapman logró su salvamento 32 de la temporada.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. terminó de 3-0, 1 BB.

Rojos 2-4 Piratas

Elly de la Cruz se fue perfecto en tres presentaciones al bate y pegó un jonrón de dos carreras, pero no pudo evitar que los Rojos cayeran ante los Piratas.

Oneil Cruz pegó un vuelacercas de dos anotaciones y Alexander Canario anotó e impulsó una carrera por los Piratas, quienes contaron con el salvamento de Dennis Santana, quien lanzó la novena en blanco.

Con la derrota, los Rojos (80-77) se mantienen a un juego de los Mets en la carrera por el último cupo a la postemporada en el viejo circuito.

Bravos 3-2 Nacionales

Michael Harris II conectó dos jonrones y el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó vuelacerca por segundo día consecutivo para que los Bravos superaran a los Nacionales.

El cubano Raisel Iglesias lanzó una entrada en blanco para quedarse con el rescate por los Bravos y el dominicano Nasim Núñez anotó una carrera por los Nacionales.