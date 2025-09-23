Tecnología al servicio del béisbol: la MLB confirma el sistema de desafíos ABS para 2026

Imagen del sistema de automatización de llamado de bolas y strikes ( FUENTE EXTERNA )

La Major League Baseball (MLB) ha oficializado la implementación del sistema de desafíos de bolas y strikes automatizado (ABS Challenge System) para la temporada 2026.

Esta decisión fue tomada por el Comité Conjunto de Competencia tras años de pruebas en ligas menores, juegos de entrenamiento primaveral y el Juego de las Estrellas.

Rob Manfred, comisionado de la MLB, explicó:

"Los cambios anteriores han generado impulso y permanencia en el juego. Con ABS seguimos el mismo proceso: escuchar a los aficionados, realizar pruebas extensas y buscar siempre mejorar el deporte. Los jugadores mostraron una clara preferencia por el formato de desafío frente al uso total de la tecnología para cada lanzamiento, lo que fue clave en esta decisión."

¿Qué es el sistema de desafíos ABS?

Este sistema representa un punto medio entre los llamados "umpires robotizados" y el tradicional arbitraje humano. Permite que los jugadores —bateadores, lanzadores o receptores— soliciten una revisión inmediata de decisiones clave sobre bolas y strikes.

La revisión se realiza mediante la tecnología Hawk-Eye, que rastrea la ubicación exacta del lanzamiento en relación con la zona de strike del bateador.

La señal para solicitar un desafío es simple: el jugador toca su gorra o casco.

La revisión se transmite casi instantáneamente a través de una red privada 5G de T-Mobile, tanto en el estadio como en la transmisión televisiva. Si el árbitro se equivocó, la decisión se revierte; si acertó, el equipo pierde uno de sus desafíos.

Detalles clave del sistema

Cada equipo comienza con dos desafíos por juego.

En promedio, cada revisión toma solo 13.8 segundos.

Los desafíos exitosos se conservan; los fallidos se pierden.

El sistema se usará en todos los estadios y partidos, incluyendo la postemporada .

. Solo el bateador, lanzador o receptor puede solicitar el desafío, sin ayuda externa.

¿Por qué no usar ABS completo?

Las pruebas en ligas menores revelaron que el sistema completo de ABS —donde cada lanzamiento es juzgado automáticamente— reducía el ritmo del juego y eliminaba el arte del "pitch framing", una habilidad clave de los receptores.

Además, tanto jugadores como aficionados valoran el componente humano del arbitraje.

¿Qué opinan los aficionados?

Durante el entrenamiento primaveral de 2025, el 72% de los encuestados consideró que el sistema de desafíos mejoró su experiencia. Un 69% expresó su deseo de que se implemente de forma permanente, frente a un 31% que prefiere mantener el arbitraje tradicional.

¿Cómo se mide la zona de strike?

Ancho: 17 pulgadas (igual que el plato).

(igual que el plato). Altura: desde el 27% hasta el 53.5% de la estatura del jugador.

Profundidad: 8.5 pulgadas desde el frente y el fondo del plato.

Comparativamente, la zona de los árbitros humanos suele ser más indulgente con los lanzadores, lo que puede influir en decisiones clave durante el juego.