Escogido anuncia a los panameños Araúz y Agrazal

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, anunció como refuerzos al infielder Jonathan Araúz y al lanzador Darío Agrazal, ambos panameños.

Araúz, de 26 años, viene de participar con los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol, donde bateó .310, con 5 cuadrangulares, 26 remolcadas, .984 de OPS, 13 dobles y 25 anotadas en 40 partidos.

El jugador del medio del cuadro interior tiene experiencia en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, ya que se uniformó con las Estrellas Orientales en el torneo 2023-24. En 25 juegos, su average fue de .268, pegó un jonrón, impulsó y anotó 14, además de .730 de OPS.

"Jonathan nos aporta un guante versátil y seguro en el infield, fortaleciendo nuestra defensa. A la vez también nos da un bate dinámico en la alineación", manifestó el gerente general del Escogido, Carlos Peña.

Araúz ha jugado Grandes Ligas

La experiencia de Araúz incluye las Grandes Ligas, donde combinó 90 encuentros entre el 2020 y el 2023 con los Medias Rojas de Boston, los Orioles de Baltimore y los Mets de Nueva York.

Agrazal, de 30 años, repite con los Leones, tras lanzar en el torneo pasado 13.0 episodios en los que ponchó 7, colocó 4.15 de efectividad y tuvo registro de 1-1 en la serie regular.

"Darío ha demostrado que es un lanzador que se crece en juegos importantes y ese coraje es imprescindible en esta liga", explicó Peña.

Durante este verano, el derecho formó parte de los Leones de Yucatán en el béisbol mexicano, contribuyendo con 3 victorias y 23 ponches en 59.0 episodios. Su porcentaje de carreras limpias fue de 5.54.

Agrazal también tiene experiencia en las Grandes Ligas, ya que lanzó en el 2019 con los Piratas de Pittsburgh y en 73.1 entradas ponchó a 41 y tuvo récord 4-5 con 4.91 de porcentaje de carreras limpias.

Araúz y Agrazal se unen a los abridores derechos Grant Gavin y Norge Ruiz, quienes fueron confirmados el pasado lunes.