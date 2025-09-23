Resumen: Venezolano Freddy Fermín impulsa carrera que lleva a la postemporada a los Padres

En un partido emocionante de principio a fin, los Padres de San Diego derrotaron 5x4 a los Cerveceros de Milwaukee este lunes y clasificaron a la postemporada de MLB, el venezolano Freddy Fermín impulsó la carrera del triunfo en la undécima entrada.

Un doble play en la parte alta del undécimo inning abrió una ventana para finalmente asegurar el pase de los Padres a los Playoffs.

Con las bases llenas, Freddy Fermín, quien llegó a San Diego procedente de Kansas City a mitad de temporada, conectó un imparable al jardín central para desatar la locura en un Petco Park vendido a capacidad.

"Es un logro importante", expresó el mánager Mike Shildt. "Esta victoria es un indicador de la temporada, todos hemos puesto de nuestra parte para cumplir el objetivo".

"Hemos trabajado fuerte durante todo el año, es increíble jugar béisbol en esta ciudad, los aficionados son increíbles y este es solamente el inicio", agregó.

Será la cuarta aparición en los Playoffs para San Diego en las últimas seis temporadas.

Además, el triunfo le permite mantenerse en la pelea por el título divisional que hasta ahora está en manos de los Dodgers de Los Ángeles con dos partidos y medio de ventaja.

Los Bravos vuelven a ganar

Por otra parte, los Bravos de Atlanta se impusieron 11x5 sobre los Nacionales de Washington en el Truist Park (Atlanta), donde el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su decimonoveno jonrón de la temporada.

Acuña Jr., de 27 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso en el 2023, batea para un promedio de .417 en los últimos siete partidos con 10 hits, dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

Ambos equipos llegaron al encuentro de esta noche sin posibilidades de clasificar a los Playoffs.

Sin embargo, los Bravos lograron continuar el buen momento de las últimas semanas al extender su racha de victorias consecutivas a nueve.

- Suárez, el salvador -

"Es importante cerrar bien", dijo el jardinero Michael Harris II. "Queremos ganar impulso pensando en la próxima temporada, queremos seguir creciendo como equipo en el resto de la temporada y luego pensaremos en el próximo año".

El venezolano José Suárez logró el segundo salvamento de su carrera en las Grandes Ligas luego de lanzar tres entradas completas sin permitir carreras.

Suárez, de 27 años y en su primera temporada con Atlanta, no lograba un salvamento en MLB desde el 9 de septiembre del 2024 con los Angelinos de Los Ángeles.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro vivió una de sus mejores noches en las Grandes Ligas al conectar dos imparables e impulsar dos carreras.

Washington ha perdido siete de sus últimos diez partidos en una temporada para el olvido, en el último lugar de la división Este en la Liga Nacional con 64 triunfos y 93 derrotas.

En otro resultado, los Cardenales de San Luis se mantienen con vida en la lucha por la postemporada al imponerse 6x5 sobre los Gigantes de San Francisco.

Jordan Walker, con un out de sacrificio, anotó la carrera de la victoria para los Cardenales.

La diferencia es de tres juegos y medio entre los Cardenales y los Mets de Nueva York que ocupan el último cupo de clasificación con cinco partidos por jugar en la temporada regular.

str/ag/mas

© Agence France-Presse