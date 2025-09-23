MLB llega a su última semana de competencia con cosas por definir

La serie regular de las Grandes Ligas entra en su capítulo final con todos los equipos afrontando sus últimos seis partidos y solo cinco con un lugar garantizado en la postemporada.

Hasta la fecha, solo os Filis de Filadelfia (campeones del Este de la Liga Nacional), los Cerveceros de Milwaukee (monarcas del Centro del Viejo Circuito), los Dodgers de Los Ángeles, los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago saben, con absoluta certeza, que pelearán por el trofeo de campeones mundiales.

Divisiones en disputa

En el Este de la Liga Americana, los Yanquis de Nueva York intentan arrebatarle el banderín a los Azulejos, que tienen un número mágico de cinco para sellar la división.

En el Centro, los Tigres de Detroit, que el 1 de septiembre tenían una cómoda ventaja de 10.5 juegos sobre los Guardianes, han visto reducir su diferencia a apenas un partido y corren serio peligro de quedarse fuera del baile.

En el Oeste de la Americana, los Marineros de Seattle, liderados por el dominicano Julio Rodríguez, se han colocado en la cima y poseen un número mágico de cuatro con relación a los Astros de Houston.

Rodríguez, con 31 cuadrangulares y 28 bases robadas, está a las puertas de su segundo 30-30 en MLB.

En la Liga Nacional, los Dodgers -proyectados para superar las 100 victorias este año- suman 88 y el número mágico en cuatro para asegurar la división frente a los Padres de San Diego, que cuentan con las estrellas dominicanas Manny Machado y Fernando Tatis Jr.

Lucha por el comodín

La batalla por los puestos de comodín mantiene el suspenso.

En la Liga Americana, Cleveland ha ganado nueve de sus últimos diez compromisos y comparten el último boleto con los Astros. Los Tigres y los Guardianes se enfrentan en una serie de tres partidos que puede resultar decisiva.

En la Nacional, los Rojos de Cincinnati de Elly de la Cruz, los Mets de Nueva York de Juan Soto, los Diamondbacks de Arizona de Ketel Marte y los Gigantes de San Francisco, que cuentan con los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames, pelean por el último cupo a la postemporada.