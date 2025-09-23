Sencillo de José Caballero clasifica a los Yankees a la postemporada

José Caballero celebra al momento de conectar el sencillo que trajo la carrera con la que los Yankees clasificaron a la postemporada. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yankees de Nueva York se impusieron 3x2 sobre los Medias Blancas de Chicago este martes y clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas de béisbol, gracias al panameño José Caballero que impulsó la carrera de la victoria con un elevado al jardín central.

Caballero, de 29 años, llegó al plato con hombres en primera y segunda con dos outs cuando puso en juego la pelota, justo enfrente de Michael Taylor en el jardín central, el lanzamiento del estadounidense fue tardío y Aaron Judge anotó la carrera de la victoria.

El de Las Tablas, Panamá entra en la historia como el jugador que aseguró la clasificación número 60 de los Yankees de Nueva York a los Playoffs.

"Estamos en los Playoffs", dijo el mánager Aaron Boone en su mensaje a los jugadores en el vestuario. "Tenemos objetivos más grandes pero hoy vamos a celebrar y mañana saldremos a ganar".

Los 27 veces ganadores de la Serie Mundial clasifican a la postemporada por octava ocasión en los últimos diez años.

Con la derrota de los Blue Jays ante los Red Sox, los Yankees también se acercaron a un juego del primer lugar en la División Este de la Liga Americana.

El equipo comandado por Aaron Judge busca romper una sequía de títulos de 16 años, la última vez que los Yankees se coronaron en MLB fue en la temporada 2009 cuando se impusieron 4-2 sobre los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial.

La victoria de esta noche le permite a los Yankees asegurar un cupo en el comodín pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana que actualmente es liderada por los Azulejos de Toronto con un juego de ventaja.

Austin Wells puso a los Yankees en ventaja temprana con un doble RBI en la segunda entrada, apoyando al lanzador derecho Luis Gil, quien blanqueó a Chicago en los primeros cinco episodios, pero permitió el jonrón de dos carreras de Colson Montgomery para tomar la ventaja con un out en el sexto.

Called a Cab to walk us off! #RepBX pic.twitter.com/v2A9qX2uDC — New York Yankees (@Yankees) September 24, 2025

El batazo de Montgomery se produjo inmediatamente después de un malentendido entre el jardinero central Trent Grisham y el jardinero derecho Aaron Judge, lo que permitió que el globo de Kyle Teel se convirtiera en sencillo. La pelota tenía un 6% de probabilidad de hit, según Statcast.

Otros chances

Los Yankees perdieron un par de oportunidades al final de la temporada antes de su remontada en la novena entrada. Ben Rice conectó un sencillo con un out a la esquina del jardín derecho en la quinta entrada, pero fue puesto out en segunda base mientras intentaba estirarse.

Por los Yankees, Austin Wells se fue de 4-2 , con una remolcada.