Aaron Judge, cuarto de la historia con cuatro temporadas de 50 jonrones

Aaron Judge se unió a Babe Ruth, Sammy Sosa y Mark McGwire como los únicos con cuatro campañas sobre los 50 cuadrangulares. ( FUENTE EXTERNA )

Aaron Judge conectó su 50mo y 51er jonrón de la temporada en la victoria de los Yankees 8-1 sobre los Medias Blancas en el Yankee Stadium, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas con cuatro campañas distintas de 50 o más cuadrangulares.

Judge añadió su segundo vuelacercas en el octavo acto, para el 46to juego de más de un jonrón en su carrera, con lo que empató a Mickey Mantle en el segundo lugar en la historia de la franquicia. Ruth es primero con 68.

Más importante para Judge y los Yankees, el hito lideró una victoria que puso a los Bombarderos (90-68) igualados con los Azulejos en la cima de la División Este de la Liga Americana, tras la derrota de Toronto ante los Medias Rojas. Sin embargo, los Azulejos tienen la ventaja del desempate.

Tras sellar boleto a playoffs

Una noche después de descorchar botellas para celebrar el octavo pase del club a la postemporada en nueve años, Judge encendió la ofensiva de los Yankees con un cuadrangular de tres carreras ante Jonathan Cannon, conectando un sinker a 96.6 mph mientras Anthony Volpe y Trent Grisham circulaban las bases.

La bola salió del bate de Judge a 106.9 mph, viajando una distancia proyectada por Statcast de 392 pies hasta el bullpen de los Yankees en el jardín central. Paul Goldschmidt y Jazz Chisholm Jr. añadieron hits productores en la tercera entrada para apoyar a Max Fried, quien trabajó siete entradas para su 19na victoria, la mayor cantidad en las Mayores.

Judge se une a Babe Ruth (1920, 1921, 1927, 1928), Mark McGwire (1996-1999) y el dominicano Sammy Sosa (1998-2001) como los únicos peloteros con cuatro campañas con esa cantidad de bambinazos.

Él y Ruth son los únicos jugadores en la historia de los Yankees con temporadas consecutivas de 50 o más jonrones; Judge pegó 58 la temporada pasada para guiar a los Bombarderos al Clásico de Otoño.

Fue el 365to jonrón de por vida para Judge, cifra que solo superan Ruth (659), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) en la historia de los Yankees.