David Fry sufre fracturas faciales y será baja por semanas

David Fry lleva ocho jonrones y 23 carreras remolcadas en la campaña para Cleveland. ( FUENTE EXTERNA )

David Fry, el bateador designado de los Guardianes, fue dado de alta del hospital el miércoles por la tarde y ya descansa tras recibir un pelotazo en la cara de Tarik Skubal, de Detroit, en la sexta entrada de la victoria de Cleveland por 5-2 sobre los Tigres.

El mánager Stephen Vogt visitó a Fry en el hospital el martes por la noche y le informó que se encontraba de muy buen ánimo.

Los Guardianes informaron que las imágenes y el examen clínico mostraron que Fry sufrió múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, con desplazamiento mínimo. El plazo de recuperación es de seis a ocho semanas sin necesidad de cirugía. Este plazo impediría que Fry regresara para una posible participación en la postemporada de los Guardianes.

Fry fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, y el jardinero Johnathan Rodríguez fue ascendido desde Triple-A Columbus.

"Es un chico fuerte, y estamos muy agradecidos de que esté en casa descansando", dijo Vogt antes del partido del miércoles. Su familia viene a la ciudad, así que volverán a reunirse como familia esta noche y va a ser un viaje un poco difícil para él, ¿verdad? Es decir, no sabemos la magnitud. Sabemos lo que está pasando, pero tomará un tiempo determinar realmente qué está pasando, así que estará fuera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-24-at-94510-pm-30198263.jpeg David Fry fue golpeado en el rostro en el choque del martes.

Fry fue trasladado del Centro Médico Luterano al Campus Principal de la Cleveland Clinic para realizarle más pruebas y observación antes de recibir el alta.

El golpeo

Fry se cuadró para intentar tocar una recta de 99 mph de Skubal el martes por la noche, y el lanzamiento lo golpeó en la nariz y la boca. Mientras Fry se desplomaba en la caja de bateo e inmediatamente se agarraba la cara ensangrentada, Skubal, visiblemente conmocionado, se quitó el guante y la gorra mientras Vogt y los entrenadores entraban corriendo al campo.

Fry permaneció tendido en el suelo durante varios minutos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie lentamente. Hizo una señal con el pulgar hacia arriba mientras se incorporaba y se lo llevaban en un carrito.

"No he visto la repetición. Realmente no me interesa", dijo Vogt. "Cuando te pones en posición de tocar correctamente, te estás poniendo en una posición vulnerable. Y él lanzó una bola rápida y justo le dio justo en la cara, y no pudo hacer nada".

Skubal, el Cy Young reinante de la Liga Americana, paseaba por el cuadro interior mientras Fry recibía asistencia. Después del partido, Skubal, quien permitió solo dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a Fry en apuros fue difícil.

Skubal también visitó a Fry en el hospital después de que Vogt lo trajera. Skubal agregó que Fry le respondió hoy y le agradeció por haber venido al hospital.

"Obviamente, nada intencional, pero aun así me disculpo por la situación y es una de esas jugadas raras del béisbol", dijo Skubal. O sea, esto es un juego, pero todos somos humanos... Son cosas de la vida real, no de un partido de béisbol.

El mánager de Detroit, A.J. Hinch, también se comunicó por mensaje de texto con Vogt durante toda la noche y se alegró de saber que Fry está mejor. Hinch dijo que no le sorprendió la visita de Skubal al hospital.

"Es muy importante que los jugadores se cuiden entre sí y que seamos personas", dijo Hinch. "A Tarik le importan las personas primero. La competencia es muy importante para todos, pero se detiene en el momento en que sabes que alguien está lesionado así".