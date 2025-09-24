Elly de la Cruz se sacude del slump tras ser bajado en la alineación de bateo de Cincinnati

La reacción de Elly de la Cruz llega cuando Cincinnati más lo necesita. Los Rojos se mantienen en la pelea por la postemporada, alternando victorias clave frente a rivales directos como los Cardenales y los Cachorros. ( FUENTE EXTERNA )

Elly de la Cruz empezó la temporada 2025 con el brillo que lo convirtió en uno de los talentos más seguidos de las Grandes Ligas.

Su primera mitad fue eléctrica: en 97 partidos antes del Juego de Estrellas acumuló 18 jonrones, 63 impulsadas, 42 bases robadas y un promedio de .284 con OPS de .854, números que lo situaban como motor de la ofensiva de los Rojos de Cincinnati.

Sin embargo, como ya había ocurrido en 2023 y 2024, su producción cayó drásticamente en la segunda mitad. Este año en 60 juegos posteriores solo bateó .239, con 4 jonrones y OPS de .675.

Fuera de los tres primeros bates revive

El manager de los Rojos optó por mover a De la Cruz fuera de los primeros turnos, colocándolo en la parte media-baja del lineup. Pasó de ser tercer bate habitual (con más de 580 apariciones en ese puesto) a turnos como sexto y séptimo, donde la presión inmediata de ser "el hombre" ofensivo disminuye.

En esos escenarios ha mostrado señales de vida. En apenas 11 turnos como sexto bate, su línea ofensiva es de .273/.467/.636 con OPS de 1.103, incluyendo un jonrón y cuatro impulsadas. Incluso como séptimo, aunque con pocas oportunidades, ha vuelto a mostrar disciplina al plato y capacidad para embasarse.

El momento justo

La reacción llega cuando Cincinnati más lo necesita. Los Rojos se mantienen en la pelea por la postemporada, alternando victorias clave frente a rivales directos como los Cardenales y los Cachorros.

Aunque el perdió la noche del martes 23 de septiembre Elly de la Cruz disparó tres hits, incluyendo su jonrón 21, y alcanzó bases en cuatro turnos.