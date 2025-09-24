Ramón Laureano se perderá la primera ronda de playoffs por una fractura en el dedo

Ramón Laureano llegó a los Padres antes de la fecha límite de cambios, en julio. ( FUENTE EXTERNA )

Ramón Laureano, jardinero de los Padres, sufrió una fractura en el dedo índice de la mano derecha y se perderá al menos la primera ronda de los playoffs, informó el mánager Mike Shildt.

Laureano pareció lesionarse la mano al conectar un foul en el partido del miércoles. La mano le temblaba con molestias después del lanzamiento. Fue retirado del juego en la segunda entrada. Shildt se mostró bastante pesimista cuando se le preguntó si Laureano podría regresar después de la primera ronda de los playoffs.

"A veces hablamos de, ya sabes, fracturas leves, fracturas finas", dijo Shildt a los periodistas. "Es una fractura. Así que quiero moderar las expectativas, pero también quiero mantener todo sobre la mesa. No espero verlo al principio de los playoffs, pero mantengo la esperanza para más adelante".

Laureano y Ryan O'Hearn fueron adquiridos de los Orioles en la fecha límite de canjes. Los Frailes enviaron seis prospectos a Baltimore en una de varias decisiones agresivas que realizaron para reforzar al club de cara a la recta final.

Bate clave

Desde entonces, Laureano se ha convertido en un jugador clave en los jardines del club y ha tenido un rendimiento bastante bueno. Acumula nueve jonrones en 49 juegos, lo que le ayuda a producir una línea de .271/.325/.492 y un wRC+ de 128. También ha robado tres bases y ha oscilado entre las tres posiciones de los jardines.

Perder a un jugador así con tan solo unos juegos restantes en la temporada es obviamente un momento poco ideal. Según los comentarios de Shildt, el club probablemente tendrá que asumir que Laureano ya no jugará esta temporada. Si logran una buena racha en la postemporada y lo recuperan en la segunda quincena de octubre, podrán superar esa etapa cuando llegue el momento.

Eso dejará a los Padres con una alineación de jardineros compuesta por Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Gavin Sheets. Tatis ha estado enfermo esta semana, pero Shildt comentó en los comentarios enlazados arriba que se ha sentido mejor.

O'Hearn ha jugado principalmente en primera base, pero también puede jugar un poco en los jardines. Bryce Johnson está disponible como suplente. Tirso Ornelas está en la lista de 40 jugadores y podría ser llamado de nuevo. Tyler Wade está en el sistema fuera de la lista y podría ser seleccionado para la lista de 40 jugadores.

Los Padres tienen una opción de $6.5 millones para traer de vuelta a Laureano para 2026, sin rescisión. Esta lesión es lo suficientemente leve como para no afectar esa decisión, por lo que es probable que ejerzan esa opción. Los Frailes han estado lidiando con importantes limitaciones financieras en los últimos años, pero es probable que encuentren un socio comercial si no tienen el presupuesto suficiente para cubrir esa cantidad.