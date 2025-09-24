Freddy Peralta se inserta en la élite del pitcheo criollo

Freddy Peralta tiene marca de 17-6 y 2.68 de efectividad. ( FUENTE EXTERNA )

El derecho dominicano Freddy Peralta llegó el lunes a 201 ponches en la temporada 2025 de Grandes Ligas, consolidándose como uno de los lanzadores más dominantes del béisbol actual.

El logro, alcanzado en la derrota de los Cerveceros de Milwaukee ante los Padres de San Diego, le permitió completar su tercera campaña consecutiva con al menos 200 ponches, una hazaña que, entre los serpentineros dominicanos, solo habían conseguido antes los inmortales Pedro Martínez y Juan Marichal.

Martínez logró la proeza en nueve temporadas, incluyendo una racha de seis al hilo entre 2002 y 2007, cuando ponchó 239, 206, 227, 208, 210 y 209 bateadores.

En tanto que "El Monstruo de Laguna Verde" lo hizo en tres campañas consecutivas: 206 en 1964, 240 en 1965 y 222 en 1966, como parte de sus seis años con al menos 200 ponches.

Más allá del hito personal, la consistencia de Peralta en la lomita ha sido clave para mantener a Milwaukee en la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional en los últimos años.

Su capacidad para dominar bateadores con una efectiva mezcla de pitcheos lo ha convertido en el "as" de la rotación de los Cerveceros, que por tercer año consecutivo-y cuarto en los últimos cinco-se coronaron campeones de la división central de la Liga Nacional.

Con su desempeño, Peralta no solo inscribe su nombre en la élite de los lanzadores dominicanos, sino que también solidifica su candidatura al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Una gran campaña

El derecho de 29 años presenta una marca de 17-6 y una brillante efectividad de 2.68, números que lo colocan entre los favoritos para el galardón junto al derecho de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes y el zurdo de los Filis de Filadelfia Cristopher Sánchez, entre otros.

201 Ponches ha logrado el derecho Freddy Peralta para los Cerveceros de Milwaukee en el año.



