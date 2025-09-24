Seattle se asegura un puesto en los playoffs tras vencer a Colorado

Josh Naylor celebra el doble remolcador de tres carreras que terminó por darle la victoria a los Marineros y el pase a los playoffs. ( FUENTE EXTERNA )

Los Marineros de Seattle se dirigen a la postemporada tras haber asegurado, como mínimo, un puesto de comodín en la Liga Americana, tras una dramática victoria por 4-3 sobre los Rockies.

Lo hicieron a través de una la frenética remontada que lideró Josh Naylor conectando un doblete con las bases llenas y dos outs en la baja de la octava entrada, tras ir perdiendo toda la noche hasta ese momento.

Naylor, la preciada adquisición de los Mariners en la fecha límite de cambios, aprovechó una bola rápida de 97.7 mph del relevista Victor Vodnik en un conteo de 2-0 y la envió al hueco entre el jardín central izquierdo, anotando Luke Raley (quien recibió un golpe de emergente), J.P. Crawford (quien caminó) y el dominicano Julio Rodríguez (quien también fue golpeado por un lanzamiento).

Los Clasificados

De esta manera Seattle, se une los Blue Jays de Toronto, y a los Yankees de Nueva York como los equipos que ya tienen garantizados su paso a la postemporada en la Liga Americana,. Milwaukee, Filadelfia, Los Ángeles Dodgers, los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego son los que están clasificados en la Liga Nacional.

Bryce MIller abrió por Seattle y en 5.2 IP permitió tres carreras.Sin embargo, cuatro lanzadores de los Marineros se combinaron para limitar a Colorado en solo dos hits.

Por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 2-0 con una anotada y un boleto. Jorge Polanco se fue 3-0, 1 BB.