Incorporan al Salón de la Fama de Cooperstown el libro de Kevin Cabral y Rolando Guante

Kevin Cabral, Josh Rawitch y Rolando Guante, en el Salón de la Fama. ( FUENTE EXTERNA )

El libro "Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas", escrito por Kevin Cabral y Rolando Guante, fue incorporado a la colección de la biblioteca del Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en una referencia oficial para investigadores y fanáticos que visitan el museo en Estados Unidos.

Josh Rawitch, presidente del Salón de la Fama, resaltó el valor histórico de la obra, que recoge cronológicamente hazañas, récords, premios, lideratos y rankings de más de 900 peloteros dominicanos que han pasado por las Grandes Ligas.

"Estamos muy orgullosos y muy contentos de que este libro forme parte del museo", expresó al recibir la publicación.

La entrega fue encabezada por los autores, quienes destacaron la acogida en Cooperstown como un hecho de gran trascendencia para la historia del béisbol dominicano.

"Para nosotros es un honor entregar una copia de nuestro libro que quedará en la biblioteca del Salón de la Fama", dijo Cabral. De su lado, Guante valoró la importancia de abrir este espacio con una obra escrita en español.

Fue puesto en circulación en febrero

El libro fue puesto en circulación el 19 de febrero de 2025 en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, y cuenta con prólogo de Vitelio Mejía.

Consta de 232 páginas que abarcan desde el debut de Osvaldo Virgil en 1956 hasta los jugadores más recientes, incluyendo también ejecutivos, árbitros y dirigentes dominicanos.