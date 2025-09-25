Lake y Brito encabezaron el inicio de entrenamientos del Escogido

Los Leones del Escogido entrenando en el complejo de los Yankees de Nueva York, ubicado en Boca Chica. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Los Leones del Escogido comenzaron el jueves sus entrenamientos oficiales, marcando el inicio de la preparación a la temporada de béisbol invernal. Bajo la dirección del coach de banca Tony Díaz y bajo la supervisión del gerente general, Carlos Peña, empezó a trabajar en el fortalecimiento de aspectos físicos y técnicos con el fin de llegar en óptimas condiciones al primer juego del calendario.

Díaz, que dirigirá los trabajos hasta que el dirigente Alex Cintrón se integre una vez concluya su compromiso con los Astros de Houston, explicó que el objetivo principal de estos entrenamientos es prepararse físicamente para estar listos desde el primer día.

Un grupo de 26 jugadores estuvieron en la primera sesión de trabajo, encabezado por los veteranos Sócrates Brito, Junior Lake y Franchy Cordero, también se presentaron los lanzadores Phillips Valdez, Denyi Reyes, Diógenes Almengó, Iván Armstrong, y Rodolfo Martínez.

"Estamos trabajando en picheo, defensa y en la pequeña ofensiva, que es fundamental para ganar momentos clave en los juegos", expresó Díaz.

Díaz destacó la importancia de la combinación entre juventud y experiencia en el equipo: "El joven llega con mucho brillo y ánimo, el veterano aporta experiencia. Cuando combinas ambos, los jugadores se convierten en una esponja para aprender y dar lo mejor de sí. Todos van a contribuir para que podamos ganar el campeonato".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/los-leones-del-escogido-rugen-de-nuevo-inician-entrenamientos-de-pretemporada57-9c037abf.jpg Carlos Peña. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/los-leones-del-escogido-rugen-de-nuevo-inician-entrenamientos-de-pretemporada52-5b545c12.jpg Tony Díaz. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/los-leones-del-escogido-rugen-de-nuevo-inician-entrenamientos-de-pretemporada35-a14a2d24.jpg Franchy Cordero. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/los-leones-del-escogido-rugen-de-nuevo-inician-entrenamientos-de-pretemporada33-b0025a2d.jpg Junior Lake. (JOLIVER BRITO)

Sobre los entrenamientos de los lanzadores, Díaz señaló que ya comenzaron los bullpens y que próximamente se incorporarán sesiones de "live pitching", donde los pitchers lanzarán contra bateadores en vivo para afinar su rendimiento.

El gerente general, Carlos Peña, resaltó que la meta es mantener enfoque y consistencia a lo largo de toda la temporada: "El mayor reto será mantener la actitud y la mentalidad de juego en cada inning, en cada turno y en cada picheo. Si logramos eso, nos daremos la mejor oportunidad de celebrar al final de los juegos".

Lake comentó que los entrenamientos son preparaciones para trabajar tus debilidades y seguir fortaleciendo sus fortalezas. Los jugadores se enfocan en la consistencia en cada lanzamiento, la efectividad ofensiva y el acondicionamiento físico.

"El mensaje para la fanaticada es darles la misma alegría que el año pasado y seguir con el propósito de ganar", comentó Lake.

Por su parte, Cordero explicó que los entrenamientos también buscan la incorporación al equipo, conocer nuevos compañeros, formar química con el grupo y conocer a los coaches.

Cordero comentó que pese a la lluvia se enfocaron en bateo, defensa y acondicionamiento físico, con la expectativa de ganar y mantenerse como campeones en los próximos años.

Junto con Díaz también estuvieron los coaches Ramón Santiago, Jorge Mejía, Hiram Bocachica, Eduardo Núñez, Guadalupe Jabalera y Hatuey Mendoza.

Temporada 2025-2026