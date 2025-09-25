Mel Rojas Jr. y Christian Adames lideran integraciones del Licey

El jardinero Mel Rojas Jr. y el utility Cristhian Adames sobresalen entre los nombres que se integraron a los entrenamientos de los Tigres del Licey en las instalaciones de la International Prospect League, ubicadas en el municipio de Guerra este jueves.

El torpedero de los Cachorros de Chicago, Cristian Hernández también se sumó a las integraciones del conjunto azul, el utility de los Astros de Houston, Yamal Encarnación y el torpedero de los Orioles de Baltimore, Elis Cuevas.

Ya se habían integrado al campamento azul los lanzadores César Valdez, Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Dany Jiménez, Ovis Portes, Elison Joseph, Reidis Sena, los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, el jugador del cuadro Domingo Leyba y el jardinero Luis Barrera.

También estuvieron presentes los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nin, Elis Cuevas y Ángel Ortiz.

El cuerpo técnico

El capataz del Licey, estuvo acompañado de un nutrido grupo de coaches como Héctor Borg, José Umbría, Anderson Hernández, Carlos Lugo, Manny Aybar, Fidel Peña y César Cabral.

La temporada 2025-26 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.