Los Dodgers arrollan a los Diamondbacks y se coronan bicampeones del Oeste

Los Dodgers de Los Ángeles no dejaron dudas este jueves: barrieron ofensiva y dominio desde la lomita para imponerse 8-0 sobre los Diamondbacks de Arizona, y con ello aseguraron el título de la División Oeste de la Liga Nacional por duodécima vez en las últimas trece temporadas.

Shohei Ohtani igualó su mejor marca personal de jonrones en una campaña al conectar el suyo número 54, con una conexión que cayó en la piscina detrás de la pared entre el jardín derecho y el central, lo que amplió la ventaja en el cuarto episodio.

Freddie Freeman, por su parte, hizo historia también: conectó dos vuelacercas, uno de ellos de dos carreras, y con sus remolcadas superó la barrera de las 100 producidas en la temporada.

La labor monticular corrió a cargo de Yoshinobu Yamamoto, que en seis entradas permitió apenas cuatro imparables, ponchó a siete y mantuvo su efectividad en 2.49, la segunda mejor marca en toda la Nacional detrás de Paul Skenes.

El bullpen completó la blanqueada sin permitir más de cinco hits del rival.

Con este triunfo, Los Ángeles no solo selló su pase a la postemporada semanas atrás, sino que reafirmó su dominio en su división al conseguir su cuarto título consecutivo del Oeste.

Mientras tanto, Arizona se hunde en la pelea por el comodín, un juego y medio detrás de Mets y Rojos.

Clayton Kershaw , lanzador emblemático de la franquicia —quien anunció que esta será su última temporada— dejó claro que sus recuerdos de los Dodgers no serán solo de estadísticas, sino también de momentos como este, celebrando entre compañeros por una meta compartida.

Los latinos:

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernandez de 3-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Miguel Rojas de 5-1. El boricua Kiké Hernández de 5-2 con dos anotadas.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1, Ketel Marte de 4-1. Los venezolanos Gabriel Moreno de 4-0, Jorge Barrosa de 2-0, Ildemaro Vargas de 1-0.