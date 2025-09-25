Framber Valdez brilla y los Astros rompen su mala racha con paliza a los Atléticos

Framber Valdez recuperó su mejor versión y Christian Walker encendió los bates de los Astros para frenar la mala racha.

El zurdo dominicano lanzó siete entradas de una sola carrera con 10 ponches, y Walker aportó un jonrón y tres empujadas en la victoria de Houston 11-5 sobre los Atléticos este jueves, para evitar la barrida.

Los Astros, que llegaron al encuentro con cinco derrotas en fila y un juego detrás de los Tigres de Detroit por el último comodín de la Liga Americana, también cortaron una seguidilla de siete reveses ante Oakland. Detroit, dueño del criterio de desempate, jugaba más tarde contra Cleveland.

Walker remolcó dos carreras tempranas con un rodado productor y un sencillo de Víctor Caratini en el primer episodio dio ventaja de 2-0, ventaja que Houston no volvió a soltar.

El toletero conectó su 24º cuadrangular en la octava para ampliar la diferencia a 11-2. El venezolano José Altuve brilló con dos imparables, dos carreras anotadas y dos remolques, mientras el mexicano Isaac Paredes sumó dos hits y dos impulsadas.

Framber salió de la mala racha

Valdez (13-11), que había tenido marca de 1-7 y efectividad de 6.80 en sus nueve aperturas previas, limitó a los Atléticos a siete hits y dos boletos en su apertura número 31 de la campaña.

Por los Atléticos, el novato Nick Kurtz fue la figura ofensiva con dos cuadrangulares y tres producidas, llegando a 35 jonrones en el año, la segunda mayor cifra para un novato de la franquicia, solo detrás de los 49 de Mark McGwire en 1987.

El abridor de los Atléticos, J.T. Ginn (4-7), fue castigado con siete carreras y seis hits en apenas tres entradas y dos tercios. A pesar de los esfuerzos de Kurtz, Houston celebró un triunfo vital para mantenerse en la lucha por el comodín de la Americana.