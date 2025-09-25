Noelvi Marte salva el juego con una atrapada espectacular y los Rojos se acercan al comodín

Noelvi Marte protagonizó la jugada de la noche y quizá de la temporada para mantener vivas las aspiraciones de los Rojos.

El jardinero derecho dominicano saltó por encima de la verja y le robó un cuadrangular a Bryan Reynolds en la novena entrada, asegurando la victoria de Cincinnati 2-1 sobre los Piratas de Pittsburgh este jueves, en un duelo clave por el último comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati está a medio juego de los Mets

Con el triunfo, los Rojos (81-78) se colocaron a solo medio juego de los Mets de Nueva York (81-77) en la lucha por el boleto final de comodín. Cincinnati posee el criterio de desempate sobre los propios Mets y los Diamondbacks de Arizona (80-78), que jugaban más tarde ante los Dodgers de Los Ángeles.

Marte, de 1,88 metros de estatura, realizó una atrapada memorable en la barda del jardín derecho de ocho pies, estirándose por encima de la primera fila de asientos para quedarse con el batazo de 348 pies de Reynolds.

El dominicano se encargó de los tres outs en el relevo de Emilio Pagán, quien logró su 30º salvamento de la campaña, la mayor cifra de su carrera, en 36 oportunidades.

"Bajo las circunstancias, esa es una de las mejores jugadas que he visto. Consideras el momento del juego, el momento de la temporada, lo alto que se elevó", elogió el mánager Terry Francona.

En la ofensiva, Marte y Gavin Lux impulsaron las dos carreras de Cincinnati, suficiente respaldo para la gran salida de Nick Lodolo.

El zurdo igualó su marca personal con 12 ponches en seis entradas y un tercio, permitiendo solo dos hits y una base por bolas antes de salir por una molestia en la ingle derecha tras 81 lanzamientos. Lodolo había alcanzado esa cifra de ponches por última vez el 8 de abril de 2023 en Filadelfia.

El duelo, que inició tras un retraso de una hora y 22 minutos por lluvia, significó el rescate del último juego de la serie de tres compromisos frente a Pittsburgh, manteniendo a los Rojos en plena pelea por la postemporada.