MLB
Tigres frenan mala racha y alcanzan a los Guardianes en la cima del Centro

Jahmai Jones abrió el juego con un jonrón y Detroit se apoyó en tres cuadrangulares para derrotar 4-2 a Cleveland y volver a compartir el liderato divisional.

    Expandir imagen
    Jahmai Jones (FUENTE EXTERNA)

    Los Tigres de Detroit salieron con todo desde el primer turno al bate y detuvieron una peligrosa cadena de ocho derrotas.

    Jahmai Jones conectó un jonrón en el primer lanzamiento del encuentro y los felinos se impusieron 4-2 a los Guardianes de Cleveland este jueves, para volver a empatar el liderato de la División Central de la Liga Americana.

    Ambos equipos amanecen con marca de 86-73 cuando restan solo tres juegos de temporada regular. Pese a la derrota, Cleveland mantiene el criterio de desempate a su favor tras llevarse la serie particular por 8-5 en el año.

    Detroit contó con una ofensiva de poder ante el abridor Parker Messick (3-1).

    Pérez conectó cuadrangular

    El dominicano Wenceel Pérez y Riley Greene también la sacaron del parque para respaldar a un cuerpo monticular que trabajó como juego de bullpen.

    Brant Hurter (4-3) se acreditó el triunfo, Troy Melton lanzó tres entradas y dos tercios de una carrera, y Will Vest logró su 22º salvamento en 29 oportunidades.

    Por Cleveland, C.J. Kayfus y el dominicano José Ramírez impulsaron las únicas dos carreras con dobles productores. Los Guardianes, que ostentan un balance de 18-6 en septiembre, tratarán de recuperarse en casa frente a Texas, que atraviesa una racha de nueve derrotas en diez compromisos.

    • Los Tigres viajarán a Boston para cerrar la campaña regular frente a los Medias Rojas, que se mantienen a solo un juego de distancia en la lucha por el segundo comodín de la Liga Americana, en una recta final que promete emociones hasta el último día.
