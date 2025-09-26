×
Béisbol

Aderlin Rodríguez encabeza primer juego interescuadras de la pretemporada de las Águilas Cibaeñas

El encuentro permitió evaluar a los lanzadores y jugadores de posición de cara a la próxima temporada

    Expandir imagen
    Aderlin Rodríguez encabeza primer juego interescuadras de la pretemporada de las Águilas Cibaeñas
    Aderlin Rodríguez fue el bate más consistente de las Águilas Cibaeñas la temporada pasada. (FUENTE EXTERNA)

    Las Águilas Cibaeñas jugaron este viernes un partido interescuadras en el Estadio Cibao, como parte de su preparación para el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, que comenzará el 15 de octubre con dedicatoria al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

    El encuentro permitió a los lanzadores evaluar el control, la velocidad y el dominio de sus pitcheos rompientes, mientras que los bateadores pudieron medir la rapidez de su swing ante la bola rápida, perseguir los envíos quebrados y reforzar la noción de la zona de strike.

    • Durante el juego, los coaches de bateo permanecieron atentos ofreciendo consejos y sugerencias, al igual que los instructores de lanzadores, quienes observaron cada envío, su velocidad y el efecto de los rompientes.

    El equipo amarillo alineó con: 

    · Juan Lagares (BD)

    · Andretty Cordero (1B)

    · Alberto Rodríguez (RF)

    · Julio Esteban Rodríguez (C)

    · Albert Fabián (LF)

    · Joseph Rosa (2B)

    · Alfredo Reyes (SS)

    · Manuel Beltré (3B)

    · Fernando Peguero (CF)

    El equipo blanco presentó la siguiente alineación:

    · Aneury Tavárez (RF)

    · Aderlin Rodríguez (BD)

    · Webster Rivas (C)

    · Arturo Disla (1B)

    · José Rodríguez (2B)

    · Juan Corniel (SS)

    · Maikol Escotto (3B)

    · Pedro Pineda (CF)

    · Junior Franco (LF)

    Los pitchers

    Por los amarillos lanzaron Iván Oviedo, Delvis Alegre, L. Santos y Nathanael Heredia. En tanto, por los blancos lo hicieron Elvin Liriano, Félix Ramírez, Yeriel Santos y Christopher Torres.

    Las Águilas iniciaron un Early Camp opcional el pasado 15 de septiembre y comenzaron los entrenamientos formales con todos los jugadores el lunes anterior.

