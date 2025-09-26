Aderlin Rodríguez encabeza primer juego interescuadras de la pretemporada de las Águilas Cibaeñas

Aderlin Rodríguez fue el bate más consistente de las Águilas Cibaeñas la temporada pasada. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas jugaron este viernes un partido interescuadras en el Estadio Cibao, como parte de su preparación para el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, que comenzará el 15 de octubre con dedicatoria al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

El encuentro permitió a los lanzadores evaluar el control, la velocidad y el dominio de sus pitcheos rompientes, mientras que los bateadores pudieron medir la rapidez de su swing ante la bola rápida, perseguir los envíos quebrados y reforzar la noción de la zona de strike.

Durante el juego, los coaches de bateo permanecieron atentos ofreciendo consejos y sugerencias, al igual que los instructores de lanzadores, quienes observaron cada envío, su velocidad y el efecto de los rompientes.

El equipo amarillo alineó con:

· Juan Lagares (BD)

· Andretty Cordero (1B)

· Alberto Rodríguez (RF)

· Julio Esteban Rodríguez (C)

· Albert Fabián (LF)

· Joseph Rosa (2B)

· Alfredo Reyes (SS)

· Manuel Beltré (3B)

· Fernando Peguero (CF)

El equipo blanco presentó la siguiente alineación:

· Aneury Tavárez (RF)

· Aderlin Rodríguez (BD)

· Webster Rivas (C)

· Arturo Disla (1B)

· José Rodríguez (2B)

· Juan Corniel (SS)

· Maikol Escotto (3B)

· Pedro Pineda (CF)

· Junior Franco (LF)

Los pitchers

Por los amarillos lanzaron Iván Oviedo, Delvis Alegre, L. Santos y Nathanael Heredia. En tanto, por los blancos lo hicieron Elvin Liriano, Félix Ramírez, Yeriel Santos y Christopher Torres.

Las Águilas iniciaron un Early Camp opcional el pasado 15 de septiembre y comenzaron los entrenamientos formales con todos los jugadores el lunes anterior.