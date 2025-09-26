Aderlin Rodríguez encabeza primer juego interescuadras de la pretemporada de las Águilas Cibaeñas
El encuentro permitió evaluar a los lanzadores y jugadores de posición de cara a la próxima temporada
Las Águilas Cibaeñas jugaron este viernes un partido interescuadras en el Estadio Cibao, como parte de su preparación para el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, que comenzará el 15 de octubre con dedicatoria al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.
El encuentro permitió a los lanzadores evaluar el control, la velocidad y el dominio de sus pitcheos rompientes, mientras que los bateadores pudieron medir la rapidez de su swing ante la bola rápida, perseguir los envíos quebrados y reforzar la noción de la zona de strike.
Durante el juego, los coaches de bateo permanecieron atentos ofreciendo consejos y sugerencias, al igual que los instructores de lanzadores, quienes observaron cada envío, su velocidad y el efecto de los rompientes.
El equipo amarillo alineó con:
· Juan Lagares (BD)
· Andretty Cordero (1B)
· Alberto Rodríguez (RF)
· Julio Esteban Rodríguez (C)
· Albert Fabián (LF)
· Joseph Rosa (2B)
· Alfredo Reyes (SS)
· Manuel Beltré (3B)
· Fernando Peguero (CF)
El equipo blanco presentó la siguiente alineación:
· Aneury Tavárez (RF)
· Aderlin Rodríguez (BD)
· Webster Rivas (C)
· Arturo Disla (1B)
· José Rodríguez (2B)
· Juan Corniel (SS)
· Maikol Escotto (3B)
· Pedro Pineda (CF)
· Junior Franco (LF)
Los pitchers
Por los amarillos lanzaron Iván Oviedo, Delvis Alegre, L. Santos y Nathanael Heredia. En tanto, por los blancos lo hicieron Elvin Liriano, Félix Ramírez, Yeriel Santos y Christopher Torres.
Las Águilas iniciaron un Early Camp opcional el pasado 15 de septiembre y comenzaron los entrenamientos formales con todos los jugadores el lunes anterior.