Ceddanne Rafaela deja en el terreno a Detroit y los Medias Rojas clasifican a los playoffs

Ceddanne Rafaela de los Medias Rojas de Boston ( FUENTE EXTERNA )

El Fenway Park se convirtió en un caos el viernes por la noche, cuando Ceddanne Rafaela disparó un triple que impactó contra la pared del centro y empujó a los Red Sox directamente a la postemporada por primera vez desde 2021 con una victoria por 4-3 sobre los Tigers.

Romy González inició la remontada ganadora con un sencillo al jardín central con un out contra el lanzador perdedor Tommy Kahnle. A continuación, Rafaela conectó un cambio de velocidad de 87 mph para enviar a González a home desde primera.

Abajo 3-0 en la cuarta entrada, Boston pasó el resto de la noche reduciendo distancias. Una actuación dominante del bullpen posibilitó la remontada tardía de la ofensiva.

Carlos Narváez inició la remontada que empató el juego para Boston con un sencillo al jardín izquierdo contra el derecho Kyle Finnegan en el octavo.

Nate Eaton salió de la banca para correr por Narváez y no solo robó la segunda base, sino que avanzó a tercera cuando el tiro del receptor Dillon Dingler lo golpeó y rebotó hacia los jardines. Jarren Duran dio el siguiente paso y conectó un sencillo productor al jardín izquierdo que empató el juego.

Labor monticular

El zurdo Kyle Harrision, en su segunda apertura con los Medias Rojas, no dominó el juego, solo duró tres entradas y permitió siete hits, tres carreras y tres bases por bolas, con seis ponches.

A partir de ahí, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, manejó su bullpen como si fuera un partido de playoffs. Y sus relevistas aparecieron, uno tras otro, dándole tiempo a la ofensiva para remontar el juego.

Aroldis Chapman soltó un poderoso slider para ponchar a Spencer Torkelson y dejar varado en tercera al potencial corredor de la ventaja en la parte alta de la novena.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 4-0.