Cleveland se acerca a una remontada épica con Ramírez al timón

La ofensiva de José Ramírez es un 38 % por encima de la media. ( FUENTE EXTERNA )

En Cleveland, una ciudad que ha acogido y disfrutado a leyendas deportivas en su pico como LeBron James y Jim Brown (en el debate al mejor de la historia en la NBA y NFL) o Bob Feller, lanzador inmortal de Cooperstown, José Ramírez escribe una historia que le puede garantizar una estatua en el exterior del Progressive Field.

Los Guardianes, que se encontraban a 15 partidos y medio del primer lugar a principio de julio, están cerca de materializar la mayor remontada de las Grandes Ligas desde que se estableció el sistema divisional en 1969. Y el antesalista banilejo es el director de la orquesta.

De acuerdo a Baseball-Reference, de las 9.3 victorias sobre nivel reemplazo (bWAR) que suma la ofensiva del equipo Ramírez ha conseguido 5.7 de ellas, el equivalente al 61.2 %. Aaron Judge, candidato al premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana, acumula 9.3 de las 30.9 bWAR de la artillería de los Yankees o el 30 %.

En el equipo de Ohio en la Americana se trata de Ramírez y el resto. De hecho, la línea ofensiva de los Guardianes cuando se saca el aporte del quisqueyano queda en .219/.289/.357 con un OPS de .646, inferior a la de los Piratas, el peor equipo con el bate en la MLB.

“La superestrella anónima detrás de la mayor remontada en la historia del béisbol”, tituló el martes The Wall Street Journal, uno de los periódicos de referencia mundial sobre el mundo de la economía y los negocios, en un amplio reportaje que hace hincapié en el impacto de Ramírez en el éxito de Cleveland.

La Para, como le apodan, batea para .284/.360/.507 con OPS de .867 y OPS+ de 138. Colecciona 30 cuadrangulares, 40 robos, 33 dobles, ha anotado 101 carrera y remolcado 84 y no hace daño con su defensa (0 carreras ganadas con el guante).

El repunte

Desde el cinco de abril (cuando se había disputado ocho partidos por club) y por espacio de 175 días, la clasificación mostró que los Tigres de Detroit compartían al menos el primer puesto de la División Central, hasta el miércoles.

Los Guardianes, que a principios de julio estaban a 15½ juegos del primer puesto, se apoderaron de la cima de la división con otra victoria remontando, lo que les provocó su octava derrota consecutiva.

Fue la victoria 17 de los Guardianes en 19 partidos. Todavía al primero de septiembre, Cleveland estaba a 10½ juegos del primer puesto el 1 de septiembre.

Ni el escándalo de apuestas que involucraba a dos lanzadores dominicanos (Luis Ortiz y Emmanuel Clase) los detuvo.

Los Guardianes controlan su propio destino, tras haber ganado la serie particular a los Tigres. Desde que la MLB dejó de definir los representantes en la Serie Mundial con el mejor récord de liga (1969), el mayor déficit superado para ganar una división fue el de 14 juegos que los Yankees remontaron en 1978 para ganar el Este de la Americana.